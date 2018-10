Palmeiras reencontra Boca Juniors na semifinal da Libertadores nesta quarta

Noite de semifinal da Libertadores da América. Só isso já seria suficiente para você entender o tamanho do jogo de hoje, mas a coisa fica ainda mais quente quando lembramos que a disputa é entre Brasil e Argentina. E só para dar aquele toque a mais de tempero, Boca Juniors e Palmeiras se reencontram a um passo da final.

O Verdão vai até o místico estádio La Bombonera para a primeira partida da semifinal. O time paulista treinou no campo do San Lorenzo, mas Felipão fechou o treino e não revelou qual será o time titular que enfrentará a equipe argentina, hexacampeã da Libertadores. Marcos Rocha e Jean são desfalques certos.

Felipão deve ter todo o plantel à disposição para escalar os 11 titulares.Esse não será o primeiro encontro entre as equipes na competição deste ano. Os dois times se enfrentaram duas vezes na fase de grupos. No primeiro jogo, em São Paulo, empate em um a um. Na Argentina, vitória do Verdão por dois a zero. Com cinco vitórias em cinco jogos fora de casa, o Palmeiras tenta manter o bom retrospecto como visitante para chegar ao bi da Libertadores.

A bola rola para Boca Juniors e Palmeiras às nove e quarenta e cinco da noite, horário de Brasília.