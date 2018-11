Palco Giratório Sesc traz espetáculo de Sergipe a Mossoró

A 21ª edição do Palco Giratório Sesc realiza sua última apresentação do ano no Rio Grande do Norte em novembro. O espetáculo teatral Os Cavaleiros da Triste Figura, do grupo sergipano Boca de Cena, é o terceiro deste ano a vir para o estado. As apresentações gratuitas, realizadas em Caicó (11/11), Mossoró (14/11) e Natal (18/11), são uma realização do Serviço Social do Comércio do RN (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio.

Inspirado no clássico literário Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, o espetáculo tem como gênero o teatro de rua. Nele, Os Cavaleiros da Triste Figura constituem um grupo de atuadores que insiste em compartilhar sua histórias em praça pública. Movidos pelo desejo de transformar o mundo, constroem um cenário permeado por loucuras e delírios, tornando a realidade em algo mais próximo de um sonho.

O Grupo Teatral Boca de Cena é formado por graduados em teatro da Universidade Federal de Sergipe. Além dos espetáculos, eles irão ministrar oficinas e participarão de Seminário do Palco Giratório em Caicó, dentro da programação da 10ª Aldeia Sesc Seridó. O seminário é aberto e a oficina, voltadas à iniciação no teatro de rua, demandam inscrições, feitas pelo e-mail [email protected].

Em Mossoró (13 e 14/11) e Natal (16 e 17), também serão ministradas oficinas gratuitas. As inscrições são feitas pelo mesmo e-mail, bastando enviar nome completo e em qual das três cidades quer participar.

Palco Giratório 2018

Este ano, o 21º Palco Giratório trouxe ao estado três espetáculos: Clake, do Circo Amarillo (SP); Como manter-se vivo, com Flávia Pinheiro (PE); e Desastro, com Neto Machado (BA).

Além disso, como forma de promover o intercâmbio com artistas potiguares, o projeto inclui em sua programação duas peças locais, totalizando 11 apresentações. Os artistas também ministram oficinas e dialogam com a plateia ao final das apresentações, aliando entretenimento e capacitação cultural. A programação é totalmente gratuita.

Reconhecido como uma das maiores iniciativas de fomento, intercâmbio e difusão das artes cênicas do país, o Palco Giratório é um projeto consolidado no cenário cultural brasileiro. Ao longo de 20 edições, levou uma grande variedade de gêneros e linguagens artísticas para um público diversificado em todo o país, entre grupos de teatro de rua, circo, dança entre outras linguagens artísticas — em espaços do Sesc, praças e outros espaços urbanos.

SESC-RN