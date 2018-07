Pacientes do SUS vão receber notificações de consultas pelo celular

Nova versão do sistema e-SUS Atenção Básica será disponibilizada aos gestores do SUS. Com a atualização, os pacientes irão receber notificações das consultas agendadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), pelo aplicativo do Ministério da Saúde.

Entre as novas funcionalidades da última atualização, os profissionais de saúde também poderão registrar no prontuário eletrônico as vacinas aplicadas, permitindo armazenar todas as ações de saúde do cidadão em um mesmo local. A medida possibilita acessar o histórico do usuário em todos os serviços do SUS que estejam informatizados. A nova versão foi aprovada na Comissão Intergestores Tripartide (CIT).

Os dados são coletados de forma individualizada podendo ser identificados com o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do cidadão por meio do e-SUS AB. Os sistemas da Estratégia e-SUS AB são usados desde 2013 e são atualizados constantemente. Com isto, os municípios que utilizam o Prontuário Eletrônico do Cidadão ou coleta de dados simplificada devem usar a versão mais recente disponibilizada do sistema, garantindo a qualidade na transmissão dos dados coletado.

Informe aos gestores

Desde a criação da Estratégia e-SUS Atenção Básica, o sistema tem como princípio o apoio aos profissionais de saúde no registro das informações das atividades desenvolvidas na Atenção Básica. Por isso, é necessário realizar as atualizações para que sejam corrigidos problemas e melhorias da ferramenta, otimizando o processo de trabalho e da gestão.

A versão 3.0 do e-SUS AB está disponível no portal do Departamento de Atenção Básica. As principais alterações estão listadas abaixo:

Registro de vacinação no PEC e no CDS (ficha de vacinação), além do relatório de vacinação;

Envio de dados de agendamentos de consulta do cidadão realizados na UBS para o serviço de Agendamento Online. Notificação ao cidadão através do aplicativo do ministério da saúde;

Adequações no módulo de solicitação de exames;

Alteração no modelo de impressão de solicitação de exames comuns para reduzir o espaço ocupado;

Atualização da competência da tabela SIGTAP (ABRIL/2018) no PEC e no aplicativo AD;

Melhoria na sincronização entre o aplicativo e-SUS AB Território e PEC. Correção no processo de sincronização em instalações Oracle;

Adequação na comunicação com os serviços PIX/PDQ do CADSUS para otimizar o gerenciamento de conexões;

Otimização do processamento dos relatórios.

Agência Saúde