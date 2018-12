Paciente da Liga Mossoroense de Combate ao Câncer realiza sonho de viajar de avião

O jovem Lucas Gabriel, de 14 anos de idade, paciente da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC), conseguiu realizar um sonho: viajar de avião. O jovem sempre demonstrou o interesse em “voar”, inclusive por meio dos desenhos que realiza na Sala Hospitalar (local que acolhe as crianças em tratamento no hospital da Liga, em parceria com a Associação de Apoio (AAPCMR).

“Lucas sempre falava do seu sonho de voar. Os voluntários dos Anjos da Enfermagem foram em busca de realizar esse sonho e com ajuda de parceiros conseguiram”, explicou Valéria Viana, Assistente Social da AAPCMR, que trabalha na Sala Hospitalar da LMECC.

Assim, voluntários do Projeto de Extensão Anjos da Enfermagem (UnP), que atuam na Liga, buscaram o apoio da empresa Azul Linhas aéreas e em parceria com a LMECC, a Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR), Universidade Potiguar (UnP), Conselho Regional de Enfermagem (COREN) e o Grupo Amigos do Bem, conseguiram realizar um dos sonhos de Lucas, que é assistido por nossa instituição já faz alguns anos.

“Para nós é um motivo de muita alegria. Sempre buscamos ver as crianças mais felizes e tentamos possibilitar a realização de alguns dos desejos delas. Quando soubemos do sonho de Lucas, corremos atrás para tentar realizá-lo. Agradecemos a LMECC, a Associação de apoio e a todos os envolvidos que ajudaram na realização deste importante momento”, destacou Leandro Melo, Sub-coordenador estadual dos Anjos da Enfermagem.

O jovem embarcou com destino a Recife-PE às 10h15min. Ao chegar à capital Pernambu cana ele será recebido por voluntários dos Anjos da Enfermagem/PE e membros do Coren/PE. A programação irá contar com várias atividades e passeios. O retorno está marcado para amanhã (27), com previsão de chegada para as 14h45min.

“Fica a lição para todos nós, de nunca desistir dos nossos sonhos, pois o que pode parecer impossível é sim capaz de ser conquistado”, conclui a Assistente Social.

Fotos: Azul Linhas Aéreas/Comunicação AAPCMR.