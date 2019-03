Operário é morto a tiros em via pública na cidade de Upanema

O operário Wilker Carvalho, Wilker de Zé Pacó, foi assassinado a tiros de pistola calibre 380 na cidade de Upanema por volta das 14h30 deste sábado, 16/03.

Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local se deparou com um homem caído ao solo com perfurações de tiros.

A vítima é pessoa conhecida como Wilker Castro de Medeiros Carvalho de 30 anos de idade sofreu vários disparos de arma de fogo, enquanto pilotava uma moto Bros com placas, MZL-5442 Mossoró-RN e morreu na hora.

Até o momento não há informações, sobre a motivação e autoria do crime. A Polícia informou que não há registros de antecedentes criminais contra a vítima. O caso será investigado pelo delegado Caetano Balmamn, que comanda a Polícia Civil naquela cidade.