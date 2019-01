Operação Sorriso vai fazer 52 cirurgias de lábio leporino e fenda palatina em Mossoró

Na tarde desta terça-feira (15) a Operação Sorriso Missão Mossoró divulgou a lista dos 52 pacientes que estão aptos a realizar os procedimentos cirúrgicos de lábio leporino e fenda palatina, mais uma lista de espera. A divulgação dos nomes aconteceu no Albergue de Mossoró (ALBEM), na qual a equipe da ONG informou individualmente aos selecionados sobre o dia, horário e documentação necessária para cirurgia.

Os procedimentos devem acontecer no Hospital Wilson Rosado entre os dias 16 e 19 deste mês. Ainda durante a apresentação dos nomes, os responsáveis pela Operação Sorriso comunicaram os motivos porque outras pessoas não foram selecionadas e as orientaram de como manter um tratamento continuado de saúde.

A Operação Sorriso vem mudando a autoestima de vários mossoroenses e indivíduos de outras cidades que procuram Mossoró nesta época do ano para resgatar a autoestima de pessoas que têm o lábio leporino ou fenda palatina. Durantes as missões que foram realizadas na cidade, 168 sorrisos já foram recuperados, tendo a perspectiva de realizar mais de 50 cirurgias neste ano no hospital parceiro da ONG. Após a realização dessas cirurgias, o número de procedimentos realizados vai ultrapassar os 200.

PMM/SECOM