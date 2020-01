Operação Sorriso 2020 resgata 50 sorrisos com realização de 68 procedimentos cirúrgicos em Mossoró

Ao longo da atual gestão municipal a Operação Sorriso veio todos os anos para Mossoró resgatar o sorriso, autoestima e permitir uma nova vida para centenas de mossoroenses e indivíduos de outras cidades da região e fora do estado. Nesta quinta edição em Mossoró, realizada de 13 a 18 de janeiro, a Operação Sorriso ficou marcada na vida de mais 50 crianças e adultos que tiveram a oportunidade de fazer a cirurgia de lábio leporino e fenda palatina. O número de cirurgias realizadas está de acordo com a prévia previsão para a cidade.

As 50 pessoas cirurgiadas foram submetidas a 68 procedimentos cirúrgicos e passaram por uma triagem no Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado (PAM do Bom Jardim) que atendeu 104 indivíduos. Ao longo das edições da Operação Sorriso na cidade, a ONG recuperou 270 sorrisos. Segundo informações de profissionais da ONG, a média de preço de uma cirurgia corretora chega a R$ 10 mil.

De acordo com a secretária de Saúde, Saudade Azevedo, o fato da Operação Sorriso acontecer durante todos os anos na atual gestão municipal pode credenciar a cidade a ser referência de atendimento de lábio leporino e fenda palatina na região. “É uma ação humanitária linda. Existem colaboradores do país inteiro que vêm nessa missão para Mossoró. É de extrema importância para a cidade porque vai se consolidando cada dia mais como uma referência nesses serviços. A gente agradece muito por Mossoró ter sido escolhida para realização dessa operação que traz qualidade de vida as pessoas escolhidas para fazer as cirurgias, mudando totalmente a vida dessas pessoas.”, destacou Saudade.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Saúde, é mais uma importante parceira da Operação Sorriso porque disponibiliza toda estrutura do PAM do Bom Jardim para a triagem, exames de laboratoriais e profissionais para atuarem na missão humanitária.

A mossoroense Maria da Jordânia, de 37 anos, é mãe de Alan Jordan, de 10 anos, que fez a cirurgia de reparo no lábio e foi um dos beneficiados da operação em 2020. “É uma felicidade muito grande poder participar e ter todo esse apoio e incentivo para a vida dele. Para a gente que é mãe é muito confortante ver seu filho bem cuidado.”, afirmou Maria.

