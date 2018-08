OBVIO RN divulga Revista com balanço da violência homicida dos 7 primeiros meses de 2018 no RN

O OBVIO tem sido um farol no meio à escuridão da falta de transparência no estado do Rio Grande do Norte, trazendo luz e norte para aqueles que buscam informações fidedignas sobre a violência homicida, e lançando críticas construtivas para um dos problemas mais assoladores da atualidade, a falta de segurança pública.

A jornada iniciada em 2012 hoje se transformou num trabalho colaborativo que reúne mais de 50 profissionais, de diferentes áreas do conhecimento humano. As análises criminais que produzem são fruto de uma alimentação diária de um banco de dados que não visa apenas as estatísticas, pois estão de prontidão em busca de fornecer informações para quem quer que se disponha a produzir soluções para a sociedade.

Em sua 22ª edição da revista OBVIUM, o OBVIO tem a satisfação e a certeza de estar contribuindo para o bem social, sem se enclausurar às paredes institucionais, mas pelo contrário, rompendo os muros da universidade e levando seu trabalho para além do ambiente acadêmico, não que este não importe, mas porque sabe que é lá fora, na vida real, onde o conhecimento que produzimos fará mais efeito.

Como exemplo dessa prática realizou-se um evento I Fórum Caraubense sobre Educação, Sociedade e Violência (pág. 5) explanado no texto jornalístico. Com 20 mil habitantes, Caraúbas já registrou 14 assassinatos no ano (pág. 7). Além disso, nesta edição é apresentada uma versão de crimeanálises em gráficos em Série histórica: sete meses de violência homicida em 2018 (a partir da pág. 13) onde se pode obter informações sobre a evolução da mortalidade homicida no Rio Grande do Norte.

Acesse nossa revista em http://bit.ly/2LUuxQy ou solicite sua cópia em pdf no e-mail [email protected]