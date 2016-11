Observatório da Violência lançará livro com dados dos homicídios no RN até 2015

O Observatório da Violência do RN irá lançar no final deste mês seu anuário com dados da violência homicida até o ano de 2015 do RN. Na próxima semana iniciam os releases dos infográficos com possibilidade de palestras em Natal e Mossoró.

–

O objetivo das palestras é chamar a atenção da imprensa, das universidades, da população e da sociedade civil organizada para os números mostrados nos infográficos e demonstrado nos discursos dos autores.

–