Observatório da Violência do RN lança seu Mapa da Violência 2016 na UFERSA em Mossoró

Ontem no Auditório do Centro de Engenharias, no Campus Leste da UFERSA, o Observatório da Violência Letal Intencional do RN, OBVIO, grupo de pesquisa coordenado pelos especialistas em violência e segurança pública Thadeu Brandão e Ivênio Hermes, lançaram em Mossoró o anuário 2016 do grupo. O livro (em formato de ebook) denominado “Observatório Potiguar 2016” traz dados da violência homicida do RN de 2012 e 2015 e é uma das atividades que o grupo desenvolve em prol da sociedade potiguar.

A palestra de lançamento, feita pelo Professor Thadeu Brandão, com a participação de Ivênio Hermes, dissecou os principais dados apresentados e teve como participação membros da sociedade civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, do Ministério Público, da Penitenciária Federal, da Guarda Municipal de Mossoró e da Secretaria Municipal de Segurança de Mossoró, da OAB, da comunidade em geral, como também da UERN e da UFERSA (com a presença do vice-reitor Professor Fontenele). Fundamental para a realização do evento foi o apoio da advogada Catarina Vitorino, especialista em Direitos Humanos e colaboradora do OBVIO.

O ebook estará disponível a partir de terça-feira (29/11) em sítio a ser divulgado.