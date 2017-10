O que se sabe sobre o tiroteio de Las Vegas

A polícia americana ainda não chegou à conclusão se foi atentado terrorista ou se mais um americano com distúrbios psicológicos foi o autor do tiroteio que fez centenas de vítimas em Las Vegas. Foi a maior matança por arma de fogo na história dos Estados Unidos. Até o momento, estes são os principais fatos do ataque

-59 pessoas morreram e 527 estão sendo atendidas em hospitais após um ataque com arma de fogo em Las Vegas

-O autor do tiroteio foi identificado como sendo Stephen Paddock, contador, aposentado, 64 anos, morador de Mesquite (Nevada), que se matou antes de ser capturado.

O que se sabe até agora sobre o tiroteio de Las Vegas:

-As vítimas estavam em um show do cantor country Jason Aldean, dentro do Route 91 Harvest Festival. Na plateia estavam cerca de 22.000 pessoas, que se tornaram um alvo fácil.

-Os tiros foram efetuados do 32.o andar de um hotel das redondezas, o Mandalay Bay Cassino. A chacina começou às 22h08 (hora local, 2h08 de segunda-feira em Brasília). O assassino tinha 19 armas em seu quarto e disparou por duas janelas, cujos vidros romperam. Os rifles estavam apoiados em tripés, comprovando que o ato foi premeditado.

-A matança por arma de fogo, ocorrida em LasVvegas é a maior da história dos Estados Unidos. A de Orlando, na discoteca Pulse, teve 49 mortos e 53 feridos.

-O motivo do crime ainda é ignorado. A polícia americana admite que se trata de obra de um “psicopata” descartando, em princípio qualquer vinculação a algum grupo extremista. O FBI considera que não há conexão com terroristas islâmicos, apesar de o Estado Islâmico ter reivindicado o ataque. Na casa do atirador a polícia localizou 18 armas, munição e possível material para fabricar bombas.