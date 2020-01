Novos conselheiros tutelares tomam posse para o quadriênio 2020/2024

Tomaram posse nesta sexta-feira, 10, os dez novos conselheiros tutelares e suplentes, eleitos em 6 de outubro do ano passado, para o quadriênio 2020/2024, nas 33ª e 34ª zonas. A solenidade de posse aconteceu no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania, com a presença da prefeita Rosalba Ciarlini. Os empossados passam a atuar a partir desta data.

Os conselheiros foram eleitos de forma unificada, de acordo com a Lei Federal 12.696, de 2012. “Para mim é tudo novo, tenho estudado bastante as teorias em torno da criança e do adolescente, agora vamos partir para prática de um trabalho sério, em conjunto com toda a rede de proteção”, disse João Pedro, eleito para a 33ª zona.

Aryedmma Valéria, vai iniciar hoje o mandato na 34ª Zona. “Já tenho certa experiência na área, mas ainda tenho muito o que aprender. Acredito que os desafios são muitos, mas estamos dispostos a vencê-los”, afirmou.

A eleição dos conselheiros tutelares foi organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA). “Os conselheiros têm um papel significativo na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, em conformidade com o Estatuto, eles são os tutores, responsáveis por zelar e preservar esses direitos”, explicou Fernanda Lopes, presidente do COMDICA.

A secretária do Desenvolvimento Social e Juventude, Lorena Ciarlini, destacou que a Secretaria trabalha diretamente com o Conselho Tutelar, no sentido de estruturação dos serviços. “A Secretaria está sempre de portas abertas. O trabalho junto às crianças e adolescentes é uma ação de que exige responsabilidade e doação e estamos na rede da parceria para garantir esses direitos”, ressaltou.

A prefeita Rosalba Ciarlini frisou que os novos conselheiros foram escolhidos pelo voto soberano do povo. “Cada um de vocês soube chegar a essas pessoas, com um trabalho sério que passou esperança para as pessoas. Buscar uma boa assistência para as crianças de Mossoró de hoje é garantir um bom futuro para a Mossoró de amanhã”, concluiu.

Conselheiros Tutelares passa o quadriênio 2020/2024:

Conselheiros 33ª Zona

1 – Itaécia de Cadinho

2 – João Pedro

3 – Maria José

4 – Josiana Leão

5 – Joana D arc

Conselheiros 34ª Zona

1 – Jennifer Gemayma

2 – Lúcia Góis

3 – Fernando Martins

4 – Aryedmma Valéria

5 – Umberiana

