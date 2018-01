Nova linha de ônibus atenderá Conjunto Odete Rosado

Moradores do Conjunto Odete Rosado, inaugurado no último dia 22 de dezembro, passam a contar com transporte público coletivo a partir desta terça-feira, 9. A nova linha, criada pela Cidade do Sol, concessionária do serviço em Mossoró, beneficiará ainda habitantes do Conjunto Geraldo Melo.

O novo itinerário, do Odete Rosado ao Centro e sentido Centro/Odete Rosado, será também mais uma alternativa para estudantes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) e Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa), que já usam as linhas Universidades e Vingt Rosado.

“Sabemos que todas as 844 famílias ainda não se mudaram para o conjunto. Mesmo assim, estamos iniciando as operações para atender aquelas que já estão nas suas casas e que necessitam do transporte coletivo, cumprindo nosso papel social”, afirma Waldemar Araújo, diretor da Cidade do Sol.

Abrangência

O itinerário, no sentido bairro/Centro, contempla as ruas Maria Natividade, João Aquino de Morais, Pedro Dantas, José Vilar Paulino, Renê Dantas, Avenida Engenheiro Rosinaldo Moura de Souza, Avenida Professor Antônio Campos, Avenida Francisco Mota, Avenida Presidente Dutra, Rua Santos Dumont, Avenida Alberto Maranhão, Rua Meira e Sá, Rua Marechal Deodoro, Rua Prudente de Morais, Rua Juvenal Lamartine, Rua Auta de Souza, Avenida Rio Branco, Avenida Augusto Severo, Rua Coronel Gurgel, Rua Nísia Floresta, Avenida Cunha da Mota e Terminal do Carcará.

Na volta, o ônibus sai do Terminal do Carcará e segue pela Avenida Presidente Dutra, Avenida Francisco Mota, Avenida Professor Antônio Campos e Conjunto Odete Rosado, percorrendo também as mesmas ruas da ida.

Já em relação aos horários, com saída do bairro, a circulação começa às 5h55 e continua às 7h08, 11h50 e 13h07. Já as saídas do Centro ocorrem às 6h40, 11h20, 12h37 e 17h30. O cronograma será adequado conforme aumente a demanda de moradores no conjunto.