MORTES

Chegam às redes sociais o desespero da população com a falta de atendimento médico de urgência por parte do Hospital Regional Tarcísio Maia. O protocol orienta que o paciente deve permanecer, no máximo, 6 horas nas UPAS, mas estão ficando até três dias.

DENÚNCIA

Gutemberg Medeiros relata a morte de dois familiares, no espaço de 16 dias, por falta desse atendimento. E. diz textualmente, “quando chega na UPA pra ser transferido para o Tarcísio é impossível, só sai da UPA direto para o cemitério. Infelizmente”.

DENÚNCIA

O mesmo Gutemberg considera que o Governo do Estado, o secretário da Saúde e a direção do HRTM “têm as mãos sujas de morte”. Há meses que o HRTM adotou a política de “portas fechadas”, criando todo tipo de dificuldades para o recebimento de pacientes.

PREOCUPAÇÃO

O secretário de Planejamento e Finanças, Aldemir Freire informou que houve uma queda nas transferências do Fundo de Participação do Estado (FPE) de R$ 60 milhões em janeiro, em comparação com o mesmo mês em 2019.

ILUMINAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra inaugurou, ontem à noite, a iluminação do acesso sul que liga ao Aeroporto Internacional de Natal, em São Gonçalo do Amarante. São 254 postes e 23 transformadores e investimento de cerca de R$ 1,1 milhão.

APAGÃO

A Cosern informou, em nota oficial, que foram registradas oscilações momentâneas no seu sistema de distribuição, ontem, terça-feira (21), provo adas por distúrbios nas linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional que atende o estado.

INTERCEPT

Advogados de Glenn Greewald poderão contra-atacar acusando o procurador Wellington Divino Marques de Oliveira por abuso de autoridade. Glenn está sendo denunciado sem nunca ter sido investigado ou indiciado.

LIMINAR

Em agosto do ano passado, liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, STF, determinou que Greenwald não fosse investigado ou responsabilizado por receber, obter ou publicar informações de interesse jornalístico.

JORNALISTAS

O presidente Jair Bolsonaro está sempre surpreendendo a todos com seu comportamento explosivo. A última foi a declaração a jornalistas que queriam entrevista-lo: “Como sou acusado de agredir a imprensa com entrevistas, a solução é não dar mais entrevistas”

CANDIDATOS

O Conselho Federal da OAB protocolou no STF requerimento para atuar como amicus curiae no julgamento do Recurso extraordinário que debate a possibilidade de candidaturas avulsas.