PRÊMIO

Mesmo sem assinatura de Bolsonaro, Chico Buarque receberá a condecoração no dia 25 de abril de 2020, em Lisboa, data em que se comemora a Revolução dos Cravos. O Prêmio Camões é considerado o mais importante da literatura em língua porruguesa.

CRÉDITO

A Assembleia Legislativa aprovou, na tarde ontem (11), a abertura de crédito extraordinário de R$ 1,7 bilhão, necessária para garantir o pagamento das folhas de dezembro e do 13º salário deste ano.

DÉFICIT

A solicitação desse crédito foi necessária porque o orçamento aprovado em 2018 previa gastos menores que o real. Dos deputados presentes, 16 votaram a favor e houve uma abstenção.

SANÇÃO

A governadora Fátima sancionou, ontem à tarde, projeto de lei para abertura do crédito extraordinário que além de garantir o pagamento aos servidores dos meses de dezembro e 13º salário de dezembro, possibilitará a quitação do mês de dezembro de 2019.

ABRAÇO

Quando assinou o documento sancionando essa lei, o secretário Fernando Mineiro não controlou a emoção e deu um beijo carinhoso na testa da governadora e um abraço com tapinhas nas costas.

PARALISAÇÃO

Em assembleia realizada ontem, os policiais penais do RN rejeitaram a proposta do Governo do Estado. Vão continuar em greve, lutando pela reforma estatutária da categoria.

CAERN

O vereador Zé Peixeiro registrou na tribuna da Câmara Municipal o descontentamento da população mossoroenses pelo considera o péssimo serviço de abastecimento de água na cidade.

TERCEIRIZADOS

O vereador Ozaniel Mesquita apelou em favor de trabalhadores terceirizados à Prefeitura, sobretudo os da empresa Athos que estão assinando aviso prévio, embora os salários estejam atrasados.

PIRRALHA

A adolescente sueca Greta Thunberg, de 16 anos, foi eleita personalidade do ano de 2019 pela revista time. Greta foi chamada de “pirralha” por Bolsonaro e, com muito bom humor, mudou o nome do seu site para “Pirralha”.

JUROS

Com a redução da taxa Selic para 4,5%, o Banco do Brasil e Caixa Econômica anunciaram uma nova redução nas taxas de juros para linhas de crédito. O BB já divulgou os novos valores e a Caixa vai detalhar os índices na próxima quinta-feira (12).