PSDB

10

No último final de semana o PSDB promoveu encontro nacional, em Brasília, com o objetivo de eleger mais mulheres nas eleições municipais de 2020. A vereadora Sandra Rosado e a ex-deputada Larissa Rosado participaram do evento.

SAÚDE

O atendimento médico de urgência está se tornando cada vez mais difícil no Hospital Regional Tarcísio Maia. Os problemas começam na recepção ao paciente, pois o hospital está quase o tempo todo lotado, sem vagas para os que precisam desse tipo de atendimento.

PERSPECTIVA

Não existe perspectiva de melhora nesse atendimento, pois não há projeto para ampliação de leitos nem projeto para construção de novo hospital geral em Mossoró.

NATAL

Em Natal a situação parece ainda pior do que acontece em Mossoró. Ontem, os servidores da saúde da capital, que estão em greve desde a última segunda-feira (2) fizeram manifestação pelas ruas da cidade. Reivindicam pagamentos atrasados e melhores condições de trabalho.

PARCERIAS

O secretário de estado da Saúde, Cipriano Maia, reuniu-se com pró-reitores da UFRN, IFRN, UERN, Ufersa e com o diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do RN (FAPERN), ontem (09), buscando parcerias que fortaleçam as ações de promoção e vigilância em saúde nas regiões.

POLICIAIS

Quem também protestou pelas ruas de Natal foram os policiais penais do RN, reivindicando o andamento das negociações com o Governo a respeito da reforma do estatuto da categoria.

ITEP

Para amanhã está prevista mobilização dos peritos e técnicos do ITEP, em frente à Governadoria, em Natal. Caso não sejam recebidos pela governadora poderão paralisar os serviços, até que as reivindicações sejam atendidas.

PAGAMENTO

O Governo do Estado anunciou o pagamento do salário do mês de dezembro nos próximos dias 14 e 30. No dia 31 de dezembro será pago o 13º salário de 2019.

HOMENAGEM

A Assembleia Legislativa do RN, por iniciativa do deputado Vivaldo Costa, homenageia na manhã de hoje os médicos concluintes de 1969. De Mossoró, Laíre Rosado Filho é o único dessa turma que iniciou em 1964, com 67 acadêmicos.

SESSÃO

A Assembleia também realiza, hoje, por indicação do deputado Francisco do PT, sessão solene para homenagear pessoas que atuam na área dos Direitos Humanos que tem seu Dia Internacional comemorado no dia 10 de dezembro.