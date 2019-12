SANDRA

Na última sexta-feira, a vereadora Sandra Rosado esteve na Secretaria Municipal de segurança para conversar e conhecer em detalhes a aplicação da lei Patrulha Maria da Penha, de sua autoria, na Câmara Municipal.

INICIATIVA

O projeto, aprovado no Ministério da Justiça, foi elaborado pelos guardas municipais Lilian Cynthia e Nathan Fernandes e colocou Mossoró como cidade piloto para o plano em outras cidades.

APLICAÇÃO

Os R$ 985 mil conseguidos junto ao Ministério da Justiça serão investidos na compra de viaturas e equipamentos, capacitação de equipes e realização de ações educativas.

EMENDAS

O Projeto de Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2020, enviado pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa recebeu mais de 300 emendas propostas pelos deputados estaduais.

EXAGERO

Para quem considera esse número de emendas exagerado, precisa conferir o que aconteceu na Câmara Municipal de Natal, onde 448 emendas foram apresentadas à Lei Orçamentária do Município.

RELATOR

Com a eleição de Fátima Bezerra para governar o RN, os deputados combinaram que o melhor relator seria um deputado do mesmo partido, PT, sendo escolhido Fernando Mineiro. Para 2020, o relator será o deputado Getúlio Rego.

EXPERIÊNCIA

Depois de um deputado correligionário, Fátima e Mineiro são filiados ao PT, a Assembleia optou por escolher um deputado de larga experiencia, no caso, Getúlio Rego.

PREVENÇÃO

Terminado o “Novembro Azul”, inicia-se hoje a campanha “Dezembro Laranja”, buscando alertar a população em relação ao câncer de pele, responsável por 25% dos tumores malignos registrados no Brasil.

PRISÃO

A ex-presidente do TJ da Bahia foi presa, ontem, por ordem do ministro Og Fernandes do STJ. A desembargadora movimentou, nos últimos meses, R$ 17 milhões, sem comprovar a origem dos valores.

PREFEITOS

Ceará-Mirim e Alto do Rodrigues elegem neste domingo seus novos prefeitos, por conta da cassação do mandato dos seus prefeitos e vice-prefeitos, pela Justiça Eleitoral.