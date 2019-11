MITRA

Vicente Serejo, jornalista natalense sempre bem informado em relação aos assuntos da Igreja, divulga que o Vigário Geral de Mossoró, padre Flávio Augusto Forte de Melo deverá ser nomeado bispo de Penedo, Alagoas, em janeiro de 2020.

MOSSORÓ

Ainda, segundo Serejo, depois de algum tempo em Penedo, o Bispo Dom Flávio Augusto Forte de Melo seria transferido para Mossoró, para exercer a função de Bispo Auxiliar de Dom Mariano Manzana.

DESCONTENTAMENTO

Os prefeitos do Rio Grande do Norte estão insatisfeitos com a bancada federal que não tem conseguido convênios nem liberação de recursos do governo federal.

FALTA

Esses prefeitos falam que tudo era diferente quando os senadores Garibaldi Filho, José Agripino e o deputado federal Henrique Alves exerciam mandatos eletivos em Brasília.

ALERTA

A prefeita Rosalba Ciarlini acompanha atentamente a mobilização de seus adversários locais, investindo também em alguns dissidentes que possam mudar de posição em 2020.

PREVIDÊNCIA

Mesmo com os salários atrasados, os servidores públicos estaduais poderão ser forçados a pagar uma alíquota maior para a previdência, passando dos atuais 11% para até 16%.

PREJUÍZO

A extinção do DPVAT trará prejuízos para o sistema de saúde. Em 2018 foram, por exemplo, foram revertidos 2,1 bilhões de reais. Pela legislação, 45% da arrecadação total do DPVAT é repassado para o Ministério da Saúde.

SEGUROS,

Além dos repasses ao SUS, 50% do total arrecadado pelo seguro podem ser solicitados por vítimas de acidentes ou seus herdeiros, em caso de morte.

PRISÃO

A CCJ da Câmara dos deputados aprovou, ontem, por 50 votos a 12, relatório favorável à Proposta de Emenda à Constituição 410/2018, que coloca na Constituição a permissão de prisão de réus condenados em segunda instância.