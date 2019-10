REVELAÇÃO

Na sessão comemorativa aos 30 anos da Constituição estadual, o deputado Getúlio Rego fez uma revelação surpreendente. Seu principal adversário em Umarizal, deputado José Dias, falou de sua preocupação pela dificuldade de sua reeleição e perguntou se havia algo que pudesse fazer para ajuda-lo, pois o RN não poderia abicar de sua participação na Assembleia.

EMOÇÃO

O deputado Getúlio revelou esse fato dominado pela emoção, mas o deputado José Dias, também não conseguiu esconder seu sentimento em ouvir o depoimento. Os dois mostraram que a oposição pessoal não deve suplantar os anseios da população.

PRONUNCIAMENTO

Na sessão solene, não cabia discurso de governador. Mesmo assim, Ezequiel abriu espaço para que a governador Fátima Bezerra lesse o seu discurso sobre o momento. Além de Fátima ser ex-deputada estadual, houve uma demonstração de bom relacionamento entre os Poderes.

PIONEIRISMO

O que poucos sabiam é que a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte foi a primeira a ser aprovada. Assembleias Legislativas de outros Estados chegaram a consultar o modelo aprovado para orientação em seus trabalhos constituintes.

VICE

Outra quebra de protocolo foi a participação, na mesma Mesa Diretora, da governadora Fátima Bezerra e do seu vice-governador, Antenor Roberto, do PCdoB. Há uma perfeita sintonia em governador e vice, como tem sido presenciado até os dias atuais.

PETRÓLEO

O governo ainda não sabe o que fazer em relação à responsabilidade das manchas de óleo que se espalham pelo litoral nordestino. São oito estados e 59 municípios afetados, com aumento do número de tartarugas marinhas encontradas mortas, por conta dessa contaminação.

OPOSIÇÃO

Em um ponto, as oposições estão trabalhando conjuntamente, em Mossoró. Há dias, é visível a campanha cerrada em torno da administração Rosalba Ciarlini no sentido de enfraquecer sua gestão como prefeita de Mossoró, sobretudo nas redes sociais, Blogs, Twitter e Whatsapp.

VAIDADE

Mesmo assim, a oposição reconhece a dificuldade em alguns de seus líderes no sentido de abrir mão de candidatura própria a prefeito, com apoio a outro candidato. Ainda falta um nome capaz de unir todos os partidos.

COSTURA

Enquanto isso, a prefeita Rosalba Ciarlini mantém um trabalho silencioso, conversando com adversários que possam ser atraídos para sua campanha à reeleição, o que não está muito difícil.

CONVENÇÃO

Com a presença do deputado federal João Maia, o Partido Liberal, de Mossoró, realizará encontro regional no próximo do 17 de outubro. O presidente municipal, Jorge do Rosário, convida amigos e correligionários para o encontro.

PALESTRA

Além do apoio político, o deputado João Maia, que preside Comissão Especial, em Brasília, fará palestra abordando o tema Parcerias Privadas. A prefeita de Messias Targino, que preside o PP Mulher, também participara do encontro.

BOLSONARO

O presidente Bolsonaro insiste em se manter em oposição ao Sínodo da Amazônia, que reúne, no Vaticano, representantes da Igreja Católica, Declarou, hoje, que a “Amazônia é patrimônio do Brasil, não é pulmão do Mundo”