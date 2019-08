CIDADE JUNINA

Entusiasmada com o sucesso da última edição do Mossoró Cidade Junina, a prefeitura de Mossoró parte cedo para organizar a versão da programação para o ano 2020, o que acontecerá na próxima segunda-feira.

PSL

O médico Daniel Sampaio, presidente da comissão provisória do Partido Social Liberal, em Mossoró, admite candidatura própria à prefeitura de Mossoró. Seu nome estaria entre os possíveis candidatos e luta pela união de outros partidos oposicionistas da cidade.

PSD

O empresário Tião Couto não se encontra afastado da política mossoroense. Ao aceitar o convite do ex-governador Robinson Faria para comandar o PSD local, mostra que continuará a participar das atividades, mantendo-se ao lado do sistema do ex-governador do estado.

DISPUTA

Entre os projetos do PSD norte-rio-grandense está a disputa de um cargo majoritário nas eleições de 2022. O nome do deputado Fábio Faria está sendo preparado para concorrer ao Senado da República, na cadeira atualmente ocupado pelo senador Jean Paul Prates.

PRATES

O senador Jean Paul Prates esteve, ontem, em Mossoró. Concedeu entrevistas a diversos programas políticos da cidade. Aproveitando para afalar das atividade no Senado. Ressaltou que mesmo adversário do governo Bolsonaro, tem colaborado na elaboração de projetos de interesse nacional.

REELEIÇÃO

Jean Paul será candidato à reeleição, em 2022. Seu maior cacife é o apoio da governadora Fátima Bezerra. Suas chances de vitória estão diretamente ligadas à administração de Fátima, que ainda não conseguiu deslanchar, tanto no sentido político como no administrativo.

LISTA

O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte definiu, ontem, a lista tríplice para a vaga do Quinto Constitucional, aberta com o falecimento do desembargador Júnior Rego. Estão na relação os advogados Marcelo Barros, Maria Almeida e Augusto Maranhão.

RELIGIÃO

O turismo religioso pode ser a grande aposta no desenvolvimento do turismo estadual. Depois da imagem de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, será construído o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Pau dos Ferros.

MOSSORÓ

A construção de um Santuário de Santa Luzia, em Mossoró, perdeu sem impacto inicial e ninguém mais ouviu falar no projeto. Faltou confiança em relação aos seus promotores, que teriam desistido da empreitada quando a Diocese exigiu maior transparência para o projeto.

DIREITO

O deputado José Dias fez pronunciamento, ontem, relembrando a criação da primeira Faculdade de Direito do Rio Grande do Norte, que completa 70 anos de existência. “O bacharelado em Direito foi fundamental para o desenvolvimento intelectual do Estado”.