SUCESSÃO

A mobilização política em torno das eleições municipais parece ser mais ativa na capital do estado. Contudo, em Mossoró, os partidos estão em franca mobilização, reunindo filiados, simpatizantes e mantendo conversas entre os dirigentes partidários

NATAL

O processo político em Natal se torna mais efervescente por conta do atual prefeito, Álvaro Dias, assumir abertamente sua candidatura à reeleição. Essa decisão obriga os demais pretendentes a uma mobilização que poderia parecer precoce.

MOSSORÓ

Em Mossoró, ninguém duvida que a prefeita Rosalba Ciarlini disputará mais uma vez o cargo de prefeita da cidade. Contudo, ela não assume a candidatura e vai tocando a administração até chegar o momento em que julgue mais oportuno o anúncio de sua candidatura.

INVESTIMENTOS

Os aliados da prefeita Rosalba comenta que, até o final do ano, Mossoró receberá vultosa soma de recursos que sacudirá a administração, transformando a cidade em um verdadeiro canteiro de obras.

SAL

Em 30 de janeiro de 2019, este jornal O Mossoroense Online publicou artigo do secretário Lahyre Rosado Neto sob o título “A quem interessa matar o sal potiguar?” A matéria tornou-se mais atual ainda com a decisão do governo federal em importar o sal do Chile

REAGIR

Lahyre escreveu “as grandes empresas que preferem comprar o sal chileno, vendido abaixo do preço de mercado, parecem estar conseguindo o que há muito tempo vêm tentando: matar a indústria salineira potiguar.”

COBRANÇA

Na mesma matéria, Lahyre cobra, das autoridades constituídas, uma reação da bancada federal potiguar, da governadora e dos prefeitos. E finaliza lembrando que “precisam abrir os braços para não sermos engolidos”. A verdade é que fomos devorados.

PARLAMENTARES

Em nível federal, não se tem notícia de reação por parte de senadores e deputados federais. Na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Isolda Dantas (PT) criticou a Resolução 047 do Governo Federal que permite as importações brasileiras de sal grosso originários do Chile.

HABITAÇÃO

O deputado Ubaldo Fernandes (PTC) alertou para o déficit habitacional no Rio Grande do Norte. Somente em Natal, disse o deputado, mais de 40 mil famílias não têm uma casa para morar. E apelou à governadora Fátima Bezerra maior atenção ao problema.

CHICO

O ex-vereador Francisco Dantas da Rocha, o “Chico da Prefeitura”, continua hospitalizado na UTI dos Hospital Wilson Rosado. Chico sofreu um infarto na última quinta-feira e seu estado de saúde inspirava maiores cuidados, chegando a ser intubado. Hoje, apresenta melhoras.

EXPOSIÇÃO

Amanhã, sexta-feira (19), o Mossoró Motoshow promove exposição de motocicletas na Arena Partage. A ideia foi do Moto Clube Carcarás do Asfalto no sentido de despertar a paixão pelo motociclismo entre os visitantes. O evento será sua 13ª edição e espera um grande público.