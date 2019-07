CURSOS

A prefeitura de Mossoró irá disponibilizar 12 cursos neste segundo semestre nos equipamentos sociais do município. Os cursos do programa são realizados através de uma parceria da Prefeitura de Mossoró com o SENAC.

PESCA

A governadora Fátima Bezerra assinou, ontem, a Portaria que instala a Câmara Setorial da Pesca e Aquicultura. Esta é a terceira a ser instalada no novo Sistema de Câmaras Setoriais do RN. Já foram criadas as Câmaras Setoriais da Indústria e a do Comércio e Serviços.

MULTA

Decisão judicial obriga o Estado do Rio Grande do Norte (MPRN) a cumprir sentença que determina o fornecimento gratuito de medicamentos excepcionais, de alto custo, aos usuários cadastrados no Programa de Assistência Farmacêutica Excepcional do Estado.

HOMENAGEM

Na noite de ontem, em Natal, A senadora Zenaide Maia foi homenageada com a Ordem do Mérito da Liga Norte-rio-grandense Contra o Câncer. A Liga Contra o Câncer foi fundada, em 17 de julho de 1949, por iniciativa de um grupo de profissionais da área de saúde.

CANDIDATURA

Por conta da projeção conseguida durante o processo de discussão e votação da reforma da Previdência o ex-deputado Rogério Marinho poderá disputar novamente uma cadeira de deputado federal. D diferença é que poderá ser pelo estado de São Paulo.

PRIVATIZAÇÃO

Para evitar a privatização da CAERN, o Governo analisa a possibilidade de abrir seu capital à iniciativa privada. O Estado continuaria com o controle da companhia que passaria a ter gestão compartilhada com investidores privados.

CONSIGNADOS

Uma das dificuldades do governo para a venda da folha de pessoal a uma instituição financeira é a existência de dívida dos empréstimos consignados junto ao Banco do Brasil, que pode chegar a R% 108 milhões.

TOFFOLI

Desta vez, o ministro do STF, Dias Toffoli, não foi bombardeado nas redes sociais por determinar a suspensão dos processos judiciais em que dados bancários de investigados por órgãos de controle sem autorização prévia do Judiciário. A medida beneficia o senador Flávio Bolsonaro.

ESTABILIDADE

Depois da reforma da Previdência será a vez da reforma Administrativa. Os servidores públicos estão novamente na mira do Governo Federal que deverá propor o fim da estabilidade dos servidores públicos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já declarou apoio à proposta.

DEMISSÃO

O apresentador de TV Danilo Gentili não deixou claro se a postagem é séria ou uma piada, mas justificou sua demissão do SBT por haver criticado, em seu programa, a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada do Brasil nos EUA; “Foi bom enquanto durou”, disse.