COMPORTAMENTO

Os frequentadores do Câmara Municipal de Mossoró já identificam algumas posições dos vereadores que mostram a preocupação com suas reeleições no próximo ano. Os debates estão ficando mais acirrados e há mudanças no relacionamento entre os próprios edis.

LEITE

A vereadora Aline Couto volta a chamar atenção do governo para o Programa do Leite. Entre as irregularidades a vereadora alerta que, em vários pontos de distribuição, o produto está em falta há duas semanas.

EMENDAS

Mesmo com discurso contrário, o presidente Bolsonaro liberou verbas em torno de R$ 7,5 milhões em emendas para o RN. Para todos os estados brasileiros a liberação chegou a mais de R$ 1 bilhão. É o vale tudo para a aprovação da reforma da Previdência.

CIDADES

Mossoró não está na relação dos municípios que serão beneficiados com a liberação dessas emendas parlamentares. A maior parcela vai para São Gonçalo do Amarante R$ 5.300.000,00, seguido de Santana do Matos R$ 800.000,00 e Lajes R$ 600.000,00.

AMPARO

Na reunião com representantes da bancada federal e deputados estaduais a governadora Fátima admitiu ter esperanças em ajuda do governo federal. “Há três semanas tentamos marcar audiência com o ministro da Saúde e não conseguimos” disse.

DÉFICIT

Para o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, os doze estados e o distrito federal que não aceitaram a inclusão na reforma da Previdência, e o Rio Grande do Norte está nesse meio, perderão a chance de cortar ao menos à metade o déficit previdenciário em uma década.

CHINESES

Uma comitiva do governo chinês desembarcou, ontem, em Natal, para falar de investimentos nas áreas de energia, mineral, agrícola, ferrovias e turismo. Visitou também as instalações da fazenda Famosa em Mossoró, maior produtora e exportadora de melão do país.

COMBUSTÍVEIS

A Petrobras reduziu o preço médio da gasolina em 4,4% e do óleo diesel em 3,8%. A partir desta terça-feira, o litro da gasolina está em média custando R$ 1,6817 nas refinarias e o diesel valendo R$ 2,0649.

COAF

O ministro Paulo Guedes não respondeu ao Tribunal de Contas da União se está realizando algum tipo de análise sobre movimentações financeiras do jornalista Glenn Greenwald. Explico que por ser um órgão autônomo, somente o COAF pode fornecer essa informação.

REUNIÃO

E por falar em Grenwald, ele reuniu-se, ontem, com 40 advogados, e outros jornalistas que estão participando da divulgação das mensagens do ex-juiz e ministro Sergio Moro (Justiça), com procuradores que atuaram na Operação Lava Jato.