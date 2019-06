FESTAS

Começa hoje o Mossoró Cidade Junina, uma festa que deu certo. A largada é oficializada, como sempre ocorre, com o Pingo da Mei Dia, que atrai milhares de mossoroenses e turistas, com a apresentação de shows gratuitos e fantasias tradicionais.

PARTICIPAÇÕES

O Mossoró Cidade Junina é o momento em que o prefeito (a) municipal melhoram a avaliação nas pesquisas de opinião pública. Também é a oportunidade da visita de políticos de várias regiões que vêm para ver e para serem vistos.

GOVERNADORA

No Pingo Da Mei dia estão sendo anunciadas as presenças da governadora do estado, Fátima Bezerra e do senador Jean Paul Prattes, ambos do PT. O presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, ainda não confirmou sua vinda para hoje.

CONVITE

A prefeita Rosalba Ciarlini faz questão de convidar a governadora Fátima e o senador Jean-Pàul para participarem do Mossoró Cidade Junina do camarote oficial da prefeitura de Mossoró. Os dois deverão aceitar o convite.

CANCELAMENTO

Por conta do bloqueio orçamentário sofrido pelas instituições federais de ensino superior a Universidade Federal do Rio Grande do Norte cancelou a 25ª edição da Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura (Cientec 2019).

FECHAMENTO

O secretário da Saúde do RN, Cipriano Maia, anunciar a possiblidade de fechar o Hospital Ruy Pereira, foi surpreendido por determinação do Ministério Público do RN para que suspendesse qualquer ato administrativo que tenha a finalidade de fechar o hospital.

HENRIQUE

A 10ª Vara Criminal da Justiça Federal de Brasília rejeitou denúncia contra o ex-deputado federal Henrique Alves (MDB-RN) da acusação de lavagem de dinheiro investigada na Operação Sepsis. O juiz federal Vallisney Oliveira acatou argumento da defesa de a ação movida pelo MPF “é indevida”.

DESCONTO

A desobrigatoriedade do desconto assistencial e da contribuição sindical, como aconteceu agora com lei aprovada pela Câmara Municipal de Mossoró não atinge apenas os representantes dos trabalhadores. Os sindicatos patronais também ficaram à míngua.

COBRANÇA

A deputada estadual Eudiane Macedo (sem partido), apresentou na Assembleia Legislativa projeto de lei que tem como objetivo acabar com a cobrança de taxa, tarifa ou outra modalidade de contraprestação pela restabelecimento dos serviços públicos.

SEMELHANÇA

Na Assembleia Legislativa, alguns deputados comparam a maneira de governar da governadora Fátima semelhante ao que faz, em nível federal, o presidente Jair Bolsonaro. O Executivo quer todos os projetos aprovados, mas não quer diálogo com os parlamentares.

CONTINGENCIAMENTO

Na Bahia, a Justiça Federal determinou a suspensão do contingenciamento realizado pelo Ministério da Educaçãol nas universidades federais. Foi uma medida que bem que poderá ser repetida nos demais estados.

MOEDA

O Presidente Bolsonaro propôs ao presidente da Argentina Mauricio Macri a criação de uma moeda comum aos dois países, “o peso real”. A sugestão é criticada por economistas pois consideram que o projeto vai contra a proposta da equipe do ministro Paulo Guedes.