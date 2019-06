AGRIPINO

O Ministério Público Federal ratificou, junto à Justiça Federal do RN denúncia contra o ex-senador José Agripino Maia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro As acusações tratam do esquema de propina durante as obras de construção do estádio Arena das Dunas, em Natal, entre 2012 e 2014.

PARALISAÇÃO

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – Dnit – confirmou o corte de 70% no orçamento destinado à BR 101 no RN. As obras nas marginais e a restauração da pista de rolamento da BR-101 Sul, no sentido Natal-Parnamirim, só serão continuadas em 2020.

ACIM

Proposta pela vereadora Sandra Rosado, a Câmara Municipal de Mossoró realizará sessão solene comemorativa aos cem anos de fundação da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, ACIM, na próxima quinta-feira (6) ás 9 horas.

SAÚDE

Por proposição do deputado Francisco do PT, a Assembleia Legislativa realizou na tarde de ontem, segunda-feira (03) audiência pública tendo como tema a 16ª Conferência Nacional de Saúde que ocorrerá entre os dias 4 e 7 de agosto de 2019, em Brasília.

FEMITAX

Mossoró terá um novo serviço de taxi que deverá iniciar suas atividades muito em breve. O “FemitaxiUp Mossoró”, um serviço de transporte por aplicativo para uso exclusivo das mulheres e com motoristas cadastradas também por mulheres. O serviço já dispõe de instagram, o @femitaximossoro.

JUROS

O governo do RN distribuiu nota afirmando que concluiu na sexta-feira (31) o pagamento da folha do mês de maio e o 13º salário de 2017 a 6120 servidores, ao mesmo tempo que assegurou que vai pagar o atrasado de 2017 com juros conforme determinação da justiça.

REFORÇO

Desde que a Polícia Federal admitiu o risco de possíveis ataques por uma facção criminosa no RN, a Secretaria de Segurança Pública vem monitorando a situação em todos os municípios e mantém permanente estado de alerta.

VACINAÇÃO

Enquanto em alguns estados do sul, a campanha de vacinação contra influenza não atinge as metas recomendadas pelo governo, no Rio Grande do Norte a meta do Ministério da Saúde foi suplantada, com a imunização de 92,41% do público-alvo, ou seja, 917.891 pessoas.

SENADO

Por 55 votos a favor e 12 contra o Senado aprovou na noite de ontem, segunda-feira (03) a Medida Provisória que autoriza um pente-fino em benefícios do INSS. Caso não fosse aprovada ontem, a MP perderia a validade. Para conseguir aprovação o governo negociou com a oposição mudanças na reforma da Previdência.

MANDATOS

A discussão sobre a prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores para que o processo eleitoral seja coincidente, a cada cinco anos, sempre existiu entre os que ocupam esses cargos. No final, o tema é esvaziado e passa a esperar que novos prefeitos e vereadores sejam eleitos para reacenderem o debate.