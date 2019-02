PITBULL

A revista Carta Capital traz em sua capa a imagem de um cão pit bull com três cabeças, os filhos do presidente Bolsonaro. “os filhos do presidente atacam os aliados, intrometem-se nos assuntos estratégicos, facilitam o avanço fardado e, ao contrário de cérebro, escacara as portas do inferno”.

ROSALBA

No futuro, analistas do Poder Judiciário deverão analisar quanto custa ao país a profusão de acusações infundadas movidas pelo Ministério Público contra políticos de todo o Brasil. Nesta semana, a prefeita Rosalba foi inocentada em mais um desses processos sobre atos que teriam sido praticados quando governadora.

PREJUÍZO

A descoberta da saída de toneladas de cocaína do porto de Natal em direção à Holanda resultou na suspensão do transporte de frutas, pescados e outros produtos para a Europa. É um problema administrativo que dificilmente poderá ser resolvido pela classe política.

BENEFICIADOS

Os exportadores estão transferindo suas mercadorias para os portos do Pecem, no Ceará, Cabedelo, na Paraíba e Suape, em Pernambuco. O grande prejudicado será o governo do Rio Grande do Norte. Em março, 400 contêineres com frutas serão exportados pelo porto de Mucuripe, no Ceará.

POSSE

Um detalhe que não passou despercebido. O novo presidente da Codern, o Almirante de Esquadra Elis Treidler Oberg, carioca de nascimento, foi empossado no cargo no Porto de Maceió (AL). Essa solenidade costumava ser relacionada na sede da empresa, em Natal.

MDB

O partido do Movimento Democrático Brasileiro em Mossoró ficou animado com a perspectiva do ex-deputado e ex-ministro Henrique Alves voltar a assumir a direção da legenda, no RN. O presidente atual, ex-senador Garibaldi Filho torce para que isso aconteça rapidamente.

NEGOCIAÇÕES

O “laranjal” do PSL está criando dificuldades nas negociações entre Governo e Congresso. Por esse motivo, o presidente Jair Bolsonaro transferiu a reunião com líderes de partidos da base aliada que seria realizada nesta semana para a próxima quinta-feira. As coisas não estão fáceis.

NOMEAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra nomeou o ex-deputado estadual Carlos Augusto Maia (PCdoB) para o cargo de presidente da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte (JUCERN). Ainda não saiu a indicação da ex-deputada Márcia Maia para algum cargo no seu governo.

REFORMAS

O quadro político vai diminuindo as chances de uma aprovação mais rápida da reforma da Previdência como deseja o governo. A previsão de conclusão da votação em março foi transferida para junho e esse prazo poderá ser mais elastecido ainda.

TEMPERATURA

Os mossoroenses estão reclamando das altas temperaturas registradas na cidade, até mesmo no período noturno, o que não acontecia anteriormente. Contudo, a EMPARN faz previsão de pancadas de chuvas durante o final de semana em todas as regiões do estado.

GREVE

Os servidores da Saúde do Rio Grande do Norte estão em greve há 18 dias, sem perspectiva de retorno às atividades. A greve é pelo atraso dos salários. Os servidores ainda não receberam parte do 13º salário de 2017 e o de 2018, além dos salários de novembro e dezembro de 2018

ROYALTIES

Os royalties do petróleo referentes ao mês de fevereiro já foram depositados nas contas das prefeituras municipais. Mossoró foi o que recebeu a maior importância, R$ 1.835.057,17. Em seguida vem Macau, Guamaré, Areia Branca, Alto do Rodrigues e Carnaubais.