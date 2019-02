SURPRESA

Embora o Aeroporto Aluísio Alves esteja classificado entre os melhores do Brasil, a governador Fátima surpreendeu-se ao constatar que não existem voos diretos para Brasília todos os dias. Teve que antecipar sua viagem para participar da reunião com o ministro Paulo Guedes.

PROVIDÊNCIAS

Descontente com a situação, que considerou absurda, Fátima declarou que vai procurar as empresas aéreas para que tudo fique resolvido e Natal volte a ter os voos diários e diretos para a capital da república. O fato se repete com viagens aéreas para o Rio de Janeiro.

PRESSÃO

Aliados da governadora Fátima julgam-se desprestigiados pelo fato de ainda não terem sido nomeados para cargos em sua administração. Entre os descontentes estão os ex-deputados estaduais Márcia Maia e Carlos Augusto Maia e ex-prefeito de Parnamirim, Maurício Marques.

CONVOCAÇÃO

Embora não tenha completado dois meses de administração, o governo estadual começa a ser cobrado por resultados, com certa impaciência. Na área da Saúde Pública, o secretário Cipriano Maia foi convocado pela Assembleia Legislativa para falar sobre a crise no setor.

WALFREDO

O problema na área da saúde vem se acumulando ao longo dos anos. O próprio secretário Cipriano, antes do cargo que ocupa atualmente, chegou a ser diretor do Hospital Walfredo Gurgel, cobrando com veemência soluções para seus problemas. No cargo, o comportamento é diferente.

COBRANÇA

O deputado Nélter Queiroz, em pronunciamento na Assembleia Legislativa, afirmou que “é muito grave essa situação. A minha preocupação é não deixar esse povo sem atendimento no interior. Sem contar que estão mandando pacientes para Natal e Mossoró. Está faltando entrosamento, se o Estado não tem condições é preciso discutir”.

OBRAS

O TCERN atendeu a definições da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça está realizando levantamento sobre as obras públicas que se encontram paralisadas no Rio Grande do Norte.

PREOCUPAÇÃO

A crise no governo da Venezuela está transformando o Brasil no centro de tensão política internacional. Ontem, o ditador Nicolás Maduro determinou o fechamento das fronteiras com o país que, embora se declare neutro, termina por ser o ponto de encontro das demais nações contra Maduro.