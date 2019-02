PROFESSOR

A partir do pagamento da folha deste mês, fevereiro, a Prefeitura de Mossoró iniciará o pagamento do 14º salário da Educação. Também, na folha deste mês, será quitado o pagamento da mudança de nível dos professores.

PREFEITURA

Os professores de Mossoró têm o que comemorar. A prefeitura garantiu o terço de férias, através do pagamento antecipado na folha de janeiro, que estava previsto para o próximo dia 10. No início do ano letivo, a prefeita Rosalba está valorizando o profissional da Educação.

FISCALIZAÇÃO

Para o ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, “fiscalização pública, publicidade e transparência” nos atos do governo devem ser fiscalizados. E cita casos como a crise financeira dos Estados e o rompimento da barragem em Brumadinho como exemplos da falta mecanismo de controle.

INVESTIGAÇÃO

Enquanto o pai presidente, Jair, continua em lenta recuperação de cirurgia para reconstituição do trânsito intestinal, o filho, senador Flávio Bolsonaro enfrenta nova investigação, desta vez no Núcleo de Combate à Corrupção do MPF, que analisa a evolução patrimonial do senador.

EDUCAÇÃO SEXUAL

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defende a educação sexual nas escolas. “Acho que tem que fazer, não dá para não fazer”. A taxa de gravidez na adolescência no Brasil é de cerca de 56 adolescentes a cada grupo de 1 mil, número maior que a taxa internacional, cerca de 49 a cada 1 mil.

DENOMINAÇÃO

Depois de anos de MDB, o partido passou a ser denominado PMDB, voltando, em seguida ao nome antigo MDB. O DEM também já foi PFL. Agora é o PR, Partido da República, que vai mudar o nome, voltando à denominação antiga, Partido Os atuais diretórios deixarão a condição de comissões provisórias.

CRISE

A Assembleia Legislativa promoverá audiência pública na próxima quarta-feira (14) para discutir a crise no setor salineiro. A audiência se deve ao fato do Ministério Público Federal haver entrado com ação determinando a retiradas das salinas das áreas de preservação ambiental e a reabsorção da produção de sal.

PRESENÇA

A preocupação dos salineiros é que a ação do PPF, caso venha a ser aceita pela Justiça, acarreta prejuízos para a economia regional e, até mesmo, o fechamento de algumas das salinas. O Ministério Público Federal confirmou presença nessa audiência, quando discutirá os motivos da ação movida contra os salineiros.

PROJETOS

Quem conhece os meandros do Legislativo sabe que a apresentação de dezenas de projetos de lei, de uma só vez, por um parlamentar, dificilmente terá condições de aprovação. No caso do deputado Sandro Pimentel, ou ele se dedica a um ou dois projetos principais, ou verá os quatro anos se passarem, sem conseguiir aprovar nenhuma de suas propostas.

PATERNIDADE

Como a enxurrada de projetos de lei apresentada nos legislativos federal e estadual continua se repetindo, é possível que os referidos parlamentares queiram tão somente assumir a paternidade dessas apresentações, não deixando brecha para que outro colega assuma essa autoria.