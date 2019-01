CONVOCAÇÃO

A prefeita Rosalba Ciarlini poderá ser surpreendia com o fato de sua bancada de vereadores não atender à sua convocação extraordinária da Câmara Municipal. Nada contra a prefeita, mas uma atitude de rejeição à presidente da Casa, vereadora Izabel Montenegro.

MESA

A presidente Isabel Montenegro enfrenta dificuldades, no momento, intransponíveis. Dos sete componentes da Mesa Diretora da Câmara, quatro lhe fazem oposição, o que torna inviável sua administração. É preciso que Isabel tenha mais humildade para superar suas próprias dificuldades.

SUCESSÃO

Entre as conversas sobre a sucessão da prefeita Rosalba Ciarlini há um fato que precisa ser bem avaliado. O resultado das eleições do 2018 não podem ser vistos como uma sinalização que no futuro o eleitor se comportará da mesma maneira de antes.

VOTAÇÃO

O fato de um candidato haver recebido votação exuberante em 2018 não garante que o fenômeno se repita nas eleições de 2020. Sobretudo os que estão em primeiro mandato precisam analisar cuidadosamente os resultados futuros. Cada eleição é uma eleição diferente.

BARRAGEM

Os institutos de meteorologia preveem um inverso igual ou maior do que o de 2018, no Rio Grande do Norte. Em Triunfo Potiguar, devido as fortes chuvas do final de semana, a barragem localizada no município aumentou seu volume de água e está “sangrando”.

CHUVAS

A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, EMPARN, registrou chuva de 100 milímetros em Viçosa, 56,3 em Riacho da Cruz, 46 mm em Água Nova e 44,2 em Rodolfo Fernandes, para alegria dos agricultores. E dos salineiros também.

VIAGEM

O presidente Jair Bolsonaro faz, hoje, como presidente do Brasil, sua primeira viagem internacional. Embarca para Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial. Vai acompanhado dos ministros da Economia, Paulo Guedes; das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

PREOCUPAÇÃO

Os Bolsonaro começam a se preocupar com a repercussão do caso Flávio Bolsonaro. Depois de pedir ao STF que suspendesse a investigação, embora ele não estivesse sendo investigado, a mídia divulgou que seus assessor , Queiroz, teria mobilizado mais de R$ 7 milhões, nos últimos três anos.

EXPLICAÇÕES

Os assessores do presidente Bolsonaro aconselham-no para que pressione o filho para explicar, imediatamente, os depósitos suspeitos em dinheiro na sua conta e também na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Caso contrário perderá o discurso e todo força de início de governo.

MALDADE

Dizer que o ministro Sérgio Moro é o responsável pelo vazamento de informações sobre o senador diplomado, Fábio Bolsonaro, é pura maldade. Agora, que os militares que fazem parte do governo Bolsonaro, mais de vinte, estão incomodados, é a pura verdade.