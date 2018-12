REFORMA

Relator do projeto da Reforma da Previdência, o deputado Rogério Marinho pagou o preço da derrota eleitoral pelo entusiasmo com que defendeu as mudanças propostas. Para compensar, o governo Bolsonaro indicou Rogério para comandar a Secretaria Especial da Previdência a partir de janeiro.

FACULTATIVOS

Além dos inúmeros feriados durante o ano, também existe a possibilidade da decretação de ponto facultativo por parte dos governantes. Facultativo é sinônimo de feriado. A prefeita de Mossoró decretou ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro.

PROTESTOS

Representantes da esquerda norte-rio-grandense protestam contra a indicação de políticos liberais para o governo Bolsonaro. Mas, silenciam com a indicação de representantes da extrema direita para o governo Fátima Bezerra o que, convenhamos, trata-se de incoerência.

DÉFICIT

O governador Robinson Faria dizia que não faltava dinheiro ao estado do Rio Grande do Norte. O problema era simplesmente de gestão. Assumiu o cargo herdando uma dívida de R$ 610 milhões de reais. Transfere ao sucessor, Fátima Bezerra, um rombo de R$ 2,7 bilhões, segundo revela a equipe de transição de governo.

MEDIDAS

A equipe de transição entregou à governadora eleita Fátima Bezerra 40 medidas para o enfrentamento desse déficit. As medidas não foram divulgadas, mas incluem o corte de despesas, aumento de receitas e obtenção de receitas extraordinárias.

MESMISMO

O que foi sugerido pela equipe de transição do futuro governo do RN é a repetição do que fizeram os governadores, sempre que assumem o cargo. Fala-se que não haverá aumento de impostos, mas eficiência maior no combate à sonegação. Dois postos fiscais poderão ser reabertos.

ASSASSINATO

O segurança da governadora eleita Fátima Bezerra, o cabo da Polícia Militar, João Maria Figueiredo, foi executado com sete tiros na cabeça por volta das 17h de ontem, sexta-feira (21), com sete tiros na cabeça. O corpo foi encontrado em estrada de terra, na Zona Norte de Natal.

TRANSATLÂNTICO

Quando Lula assumiu a presidência da República, os petistas mais radicais protestaram em relação ao diálogo político que estabeleceu com a “direita”. Lula comparou o país a um transatlântico que, se puxasse o freio de mão se partiria ao meio.

SUCESSÃO

Candidatos vitoriosos nas eleições de 2018, sem a mínima modéstia, anunciam suas candidaturas e vitórias nas eleições municipais de 202º. Entretanto, é muito cedo para se cantar essa vitória antecipada. Cada eleição é uma eleição.

EMENDA

A secretária municipal de saúde, Saudade Azevedo, espera receber, ainda este ano, uma emenda do deputado federal Beto Rosado de R$ 6 milhões para custeio das Unidades Básicas de Saúde. Os valores serão investido nas compras de medicamentos e insumos das UBSs.