SAÚDE

Na audiência pública para prestação de contas da saúde pública os vereadores ouviram da equipe da Secretaria Municipal da Saúde que o município, com menos de 300 mil habitantes, atende a uma população superior a 800 mil, gerando dificuldades para o financiamento nessa área.

PETRUS

O vereador Petrus foi eleito, o ontem (10), o vereador do ano, na Câmara Municipal de Mossoró. O vereador conquistou o Prêmio Vereadora Niná de Macedo Rebouças recebendo 6 dos 11 votos da comissão julgadora, com outros três vereadores recebendo os cinco votos restantes.

POSSE

A posse da governadora eleita, Fátima Bezerra será na Escola de Governo no Centro Administrativo, em sessão da Assembleia Legislativa presidida pelo seu atual presidente, Ezequiel Ferreira de Souza. Os mandatos dos deputados estaduais são renovados em fevereiro.

DIPLOMAÇÃO

O Tribunal Superior Eleitoral diplomou, ontem, Jair Messias Bolsonaro como presidente da República, para cumprir mandato de 2019 a 2022. Em sue pronunciamento, Bolsonaro afirmou que a partir de 1º de janeiro será o presidente de todos os brasileiros, sem qualquer exceção.

INTERMEDIÁRIOS

Em seu discurso, durante a diplomação, Bolsonaro repetiu o alerta que faz desde a campanha eleitoral: “o poder popular não precisa mais de intermediação. As novas tecnologias permitiram uma relação direta entre eleitor e seus representantes”. Continuará usando o twitter, o Instagram e o facebook.

INDULTO

Embora o indulto natalino seja uma prerrogativa do presidente da República, Michel Temer declarou que somente editará o indulto 2018 depois da oficialização do resultado da ação que vem sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, em relação ao indulto do ano passado.

13° Salário

70% dos municípios do Rio Grande do Norte admitem que terão condições de pagamento da gratificação natalina, mas 14¢ informam não ter a menor condição do cumprimento dessa folha de pagamento e 13¢ ainda não sabem se terão condições suficientes para a realização desse pagamento.