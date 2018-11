EUFEMISMO

Depois da reunião entre a governadora eleita Fátima Bezerra e os membros do Tribunal de Justiça do RN, a futura chefe do Executivo potiguar declarou “achei a reunião muito positiva”. O presidente eleito do TJRN, João Rebouças disse o mesmo, “achei a reunião muito Positiva”.

REALIDADE

Fátima Bezerra fez visita de cortesia ao Tribunal de Justiça. Mas, tem declarado que espera a compreensão dos demais Poderes para que devolvam as sobras orçamentárias de cada um deles. Ouviu uma afirmação taxativa dos dirigentes do TJRN: “não há sobra orçamentária”.

CULPA

Os desembargadores responsabilizaram o Poder Executivo por esse “aperto” financeiro no Poder Judiciário. O Executivo passou quase três meses sem passar o duodécimo a que tem direito o Tribunal, obrigando o Tribunal a bancar a folha de pagamento dos servidores.

SECRETARIADO

A governadora eleita disse que anunciará esta semana alguns dos nomes escolhidos para compor o seu secretariado. Pretende priorizar a área da segurança pública e o primeiro a ser conhecido será o nome do futuro responsável pela Secretaria de Segurança do Estado do RN.

CONVOCAÇÃO

Ontem, durante o seminário do Motores do Desenvolvimento, promovido pela FIERN, Fátima Bezerra convocou os Poderes constituídos, empresários, trabalhadores e à sociedade para que seja firmado um pacto que permita o equilíbrio financeiro e a retomada do desenvolvimento do RN.

ENTUSIASMO

Fátima Bezerra não pare assustada em governar o RN. Tem repetido em suas declarações “sou otimista. E não me conformo que, com tanto potencial de riqueza, O Estado não tenha transformado isto em cidadania. Vamos assegurar um novo caminho para o Rio Grande do Norte”.

BOLSONARO

No Motores do Desenvolvimento, os empresários estranharam Fátima Bezerra repetir várias vezes que irá procurar Bolsonaro quantas vezes precisar. É que, para início de conversa, Fátima não participou do encontro do futuro presidente com os governadores eleitos e reeleitos.

ROYALTIES

A governadora eleita Fátima Bezerra tentará, logo no primeiro de governo, conseguir a antecipação de royalties da Petrobrás no valor de R$ 2 bilhões de reais para atualizar os salários. Em fim de governo, esse pedido foi negado ao governador Robinson Faria.

PARALISÇAÃO

O Ministério da Saúde suspendeu temporariamente o repasse financeiro para três unidades de Centro de Atenção psicossocial (Caps) em Mossoró, Baraúna e Parnamirim. Em Natal, foi suspenso o serviço residencial terapêutico. No país todo foram atingidos 319 serviços.

HADDAD

Candidato derrotado à Presidência da República pelo PT e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad virou réu. A Justiça de São Paulo recebeu a denúncia do Ministério Público, baseada em delação premiada de Ricardo Pessoa sobre Caixa 2 na campanha de Haddad à prefeitura de São Paulo