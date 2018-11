SENADOR

Jean Paul Prates será senador da República pelo RN quando da renúncia da senadora Fátima Bezerra para assumir o governo. Prates ainda é desconhecido na política potiguar sendo, hoje, presidente do Sindicato das Empresas do Setor Energético do RN e do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia.

CONTINUIDADE

Prates é filiado ao PT e declarou que, no Senado, dará continuidade à linha política de Fátima Bezerra, dedicando-se mais às pautas da educação, dos IFEs, Uern, Lei do Livro, mas, também, dos serviços públicos da saúde, segurança e desenvolvimento rural.

OPOSIÇÃO

Petista, o novo senador estará na bancada de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, mas defende que o Estado precisa atuar para evitar abusas da iniciativa privada ne economia. Seu papel deve ser preservado, não com gigantismo, mas com força suficiente para coibir abusos.

SALÁRIOS

Faltando apenas sessenta dias para o término do seu governo, Robinson Faria não tem certeza que conseguirá entregar o comando administrativo ao sucessor com o salário dos servidores em dia. Essa é uma das suas grandes preocupações, que também será a primeira de Fátima Bezerra.

SAÚDE

Robinson não conseguiu ser “o governador da segurança”. Mas, falhou também em outras áreas, como a da saúde. Prometeu colocar um birô no Hospital Walfredo Gurgel, mas, apenas na ortopedia, existem cerca de 2 mil pacientes em fila de espera aguardando cirurgia.

UERN

A bancada federal colocou, mais uma vez, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte entre as entidades beneficiadas com emendas no Orçamento Geral da União. Serão R$ 20 milhões que deverão ser liberados durante o ano de 2019.

AUTONOMIA

Na Universidade Estadual a confiança que Fátima Bezerra agirá no sentido de garantir a sua autonomia financeira. Essa tem sido uma de suas bandeiras de luta, passando pelos mandatos de deputada estadual, federal e senadora. Como governadora, não pode ser diferente.

REFORMA

Somente na próxima semana, quando reassumir o cargo, a prefeita Rosalba Ciarlini voltará a conversar sobre a reforma administrativa. É possível que alguns secretários sejam substituídos ou remanejados, como estratégia para seus dois últimos anos de governo, no atual período.

AZUL

Ninguém duvida que o tráfego aéreo em Mossoró é viável e necessário ao desenvolvimento do município. A empresa Azul Linhas Aéreas anunciou que, a partir do próximo domingo, serão ampliados os voos nesta cidade, passando de quatro para seis vezes durante a semana.

GOVERNADORA

Nas eleições 2018, o Rio Grande do Norte foi o único estado da federação a eleger uma governadora. O fato vem sendo noticiado pela mídia nacional que aproveita para lembrar o pioneirismo potiguar em relação às mulheres políticas, tendo Celina Guimarães como primeira eleitora do país.

FINADOS

Hoje é Dia de Finados, ou, Dia dos Mortos, ou, simplesmente Finados. É um feriado religioso, dedicado a orações e homenagens aos entes queridos que já se foram desta vida, mas permanecem na memória de amigos e familiares.