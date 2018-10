BANCADAS

Em fevereiro é as novas bancadas federais assumirão suas cadeiras. Serão dois novos senadores e quatro deputados federais, pois o deputado João Maia está voltando ao cargo. Ele havia se afastado do mandato para ser candidato a vice-governador ao lado de Henrique Alves.

REPRESENTANTES

A vereadora Isolda Dantas (PT) e o engenheiro civil, funcionário da Ufersa, Allyson Bezerra (Solidariedade) foram os dois mossoroenses eleitos para a Assembleia Legislativa. Assumirão o de deputado estadual em 1º de fevereiro de 2019, para um mandato de quatro anos.

CÂMARA

Para a Câmara dos Deputados, Mossoró ficará sem representante. Até o final da atual legislatura o deputado Beto Rosado continua no cargo, mas, a partir de fevereiro, nenhum dos oito representantes do Rio Grande do Norte, na bancada federal, tem relações com Mossoró.

CUSTO

O ex deputado Ney Lopes considera que terminou um ciclo da política no Rio Grande do Norte. “O eleitor optou pela mudança, de forma total e absoluta, sem medir os riscos de escolhas para cargos da maior relevância, de nomes sem curriculum político e sem a experiencia que a função exige”.

QUESTIONAMENTO

Os resultados eleitorais no RN seguiram a lógica, (ou ilógica?) do que aconteceu em todo país. Será que foi encerrado um ciclo político no estado do Rio Grande do Norte? A escolha do eleitor foi radical

APOIOS

Não deverá haver surpresas nas alianças para as eleições no segundo turno. Continuará a polarização entre partidos de direita e partidos de esquerda. Os apoios em nível federal deverão ser repetidos nos estados entre os simpatizantes de Haddad e Bolsonaro.

ÍNDIO

Mário Juruna foi o primeiro índio a ser eleito deputado federal. O cacique xavante morreu há 16 anos. Filiado ao PDT foi eleito pelos cariocas para mandato de 19783 a 1987. Andava com um gravador para registrar as falsas promessas do governo, dizia.

ÍNDIA

Trinta anos depois de Juruna,Joênia Wapichana, 43 anos é a primeira mulher indígena eleita deputada federal. É o segundo representante dos índios no Congresso Nacional em toda história brasileira. Foi eleita por Roraima, é advogada, conhecida pela defesa das causas indígenas.

ESTÍMULO

Em pronunciamento o deputado Vivaldo Costa parabenizou deputados eleitos e estimulou os que não foram reeleitos: “Tenho 78 anos, fui derrotado 5 vezes, inclusive na última eleição. Fiquei como suplente. Sou a prova que é possível continuar, se reerguer e voltar daqui a 4 anos. Então, não desistam.”

RECURSOS

A partir de 2019 apenas 21 dos 35 partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral continuarão recebendo recursos do Fundo Partidário, cerca de 890 milhões de reais. Essas legendas não atingiram a cláusula de desempenho prevista na Emenda Constitucional 97.

PARTIDOS

Pela cláusula de desempenho os partidos teriam de obter, em 2018, uma bancada de no mínimo 9 deputados de 9 estados ou desempenho mínimo nas urnas de 1,5% dos votos válidos para deputado federal distribuído em pelo menos 9 estados e com, ao menos, 1% de votos em cada um deles.