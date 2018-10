DEBATE

A TV Globo realizou, ontem, o último debate com os candidatos a presidente da República nas eleições 2018. Sete dos 13 presidenciáveis estiveram no encontro, mas Jair Bolsonaro alegou orientação médica para não participar. Nas pesquisas, Bolsonaro permanece isolado na liderança

AMARELOU

Para a candidata Marina Silva, Bolsonaro “amarelou”, pois ao mesmo tempo em que o debate da Globo estava sendo retransmitido, disse ela, o capitão reformado concedeu uma entrevista para a Record TV, exibida no mesmo horário, sendo aplaudida pela plateia.

DECISÃO

A disputa final para presidência da República será entre os candidatos Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. A disputa em segundo turno se dará entre os candidatos mais radicais. Pode não ser a melhor opção para o país, mas serão necessários mais quatro anos para nova escolha.

CRÍTICA

Há quem compare uma possível eleição de Jair Bolsonaro ao mesmo fenômeno que levou Donald Trump ao poder, nos Estados Unidos. A administração Trump pode ser criticada pelos representantes internacionais, mas parece agradar ao norte-americano mais tradicional.

LLOSA

Em entrevista publicada nas páginas amarelas da revista Veja, o escrito Mario Vargas Llosa afirma que ter de escolher entre Jair Bolsonaro e o PT pode ser o mesmo que optar entre um paciente com AIDS e outro câncer em estágio terminal, ou seja, cada um pior que o outro.

HORÁRIO

Terminou a propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão do primeiro turno das eleições deste ano. Os candidatos terão que investir nas mídias eletrônicas como única maneira de continuar a comunicação com milhões de eleitores que utilizam o Facebook, Instagram, Twitter e ouras redes.

POSSIBILIDADES

Não é fácil a senadora Fátima Bezerra ser eleita governadora do Estado, logo no primeiro turno. Entretanto, isso pode acontecer. Por outro lado, o capitão Styvenson e a deputada Zenaide poderão ser eleitos senadores, derrotando, entre outros, o senador Garibaldi Filho. Mas, tudo pode mudar até domingo.

DISTANCIAMENTO

A pesquisa do Instituto Seta traz Styvenson com 29 pontos, seguido por Zenaide com 23 e Garibaldi se distanciando, obtendo 13 pontos percentuais, atrás de Geraldo Melo que teve 14 das intenções de voto. Esses números não coincidem totalmente com os de outros Institutos.

MOBILIZAÇÕES

Os candidatos a cargos majoritários nas eleições não visitaram os municípios, como ocorria em pleitos anteriores. Mesmo em Mossoró, essa ausência foi notada. As mídias eletrônicas e a propaganda eleitoral gratuita foram mais utilizadas, substituindo o contato no corpo a corpo.

LARISSA

Nesta quinta-feira (04), a deputada estadual Larissa Rosado (PSDB) apresentou, na Assembleia Legislativa, Projeto de Lei que visa regulamentar em nível estadual, a profissão de Guia de Turismo no estado do Rio Grande do Norte, que até hoje não possui normas específicas.