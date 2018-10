BOLSONARO

Ao que parece, as manifestações contra Bolsonaro tiveram efeito contrário. Projetado na mídia, o candidato do PSL aumentou seu percentual de intenções de voto nas pesquisas e vai melhorando a performance quando se trata da disputa no 2° turno.

LUCRO

O candidato Jair Bolsonaro é quem mais lucra com o pandemônio instalado na Justiça. Com seu discurso vazio, consegue agitar as ruas com manifestações contra e a favor. E as eleições irão até o fim com as interferências do MP, da Justiça e da Polícia Federal.

SANTINHO

Há muitas possíveis infrações eleitorais que podem ser detectados pela justiça. Mas, o Ministério Público Eleitoral está preocupado com a possiblidade de algum seguidor do PT coloque um adesivo em carro particular com propaganda de Lula candidato a presidente. Lula continua preso.

PRESIDENTE

Deve-se salientar que será permitido a propaganda de Lula apoiando candidatos do partido. A proibição é para Lula Presidente. A propaganda utilizada em eleições passadas também está proibida caso fale em Lula para presidente do Brasil.

VICE

Houve tempo em que os candidatos a vice eram escolhidos pelo eleitor. Era comum ser eleito um titular de cargo executivo com um vice adversário. Hoje, o voto é vinculado, escolha do candidato. O general Mourão, escolhido por Bolsonaro, insiste em suas críticas contra o 13° salário.

UNIÃO

No cenário inicial, os candidatos de centro reclamavam a falta de união no enfrentamento dos concorrentes de esquerda. Agora ocorre o contrário, com os que representam o pensamento mais à esquerda desunidos, assistindo o crescimento da extrema direita, representada por Bolsonaro.

MINEIRO

O PT do Rio Grande do Norte comemora com antecipação a eleição de Fernando Mineiro a deputado federal. Em todas as pesquisas até hoje aplicadas seu nome aparece entre os eleitos, repetindo a trajetória da senadora Fátima Bezerra, hoje candidata ao governo do Estado.

ESTRUTURA

Há quem acredite que o senador Garibaldi Filho seja beneficiado com o esforço das lideranças políticas municipais e consiga dar a volta por cima em relação a sua reeleição. Entretanto, a luz amarela foi acesa e outros nomes poderão desbancar o senador “de mais de um milhão de votos.”

GERALDO

Os dados divulgados por diferentes pesquisas não estão todos convergentes. Entretanto, a Perfil apresentou, ontem, o Capitão Stevenson em primeiro lugar, com 25,5%, seguido de Geraldo Melo com 23,9%, Garibaldi Filho com 23,7% e Zenaide Maia com 23,2%.

PRESSÃO

Diante desse resultado, o MDB pressiona suas lideranças a abandonarem o segundo voto quando o candidato é Geraldo Melo, considerado o principal adversário de Garibaldi na disputa pelo Senado. Vale lembrar que Garibaldi vetou a candidatura de Geraldo pelo MDB.