HIERARQUIA

Hoje, não é surpresa um juiz, um procurador ou um promotor de primeira instância, ou até internautas, criticando membros de Tribunais Superiores. Recentemente, Gilmar Mendes (STF) apresentou queixa-crime contra promotor de Goiás que o chamou de “maior laxante do Brasil e Raquel Dodge (PGR) contra internauta que a chamou de cadela.

JUDICIÁRIO

Por outro lado, o Poder Judiciário brasileiro passou a ser alvo constante de críticas veiculadas na imprensa, sobretudo por conta dos altos salários e vantagens recebidas por seus membros. Em 2017, por exemplo, o gasto total foi de R$ 90,8 bilhões, 90,5% dos quais destinados a pagamento de pessoal.

ELEIÇÃO

Faltando um mês para a eleição em primeiro turno, o Brasil viu espantado um atentado à vida de Jair Bolsonaro, o candidato que se apresenta à frente dos demais, desde o afastamento do ex-presidente Lula do páreo. Até mesmo os adversários abominaram a violência e solidarizaram-se com Bolsonaro.

GRAVIDADE

As primeiras informações, eram que o ferimento era superficial. Mas, Bolsonaro chegou ao hospital quase em estado de choque, submetendo-se a cirurgia imediata. Foi sido atingido no fígado, pulmão e intestino não morrendo pelas condições de assistência médica prestada. Estivesse em um centro menor, poderia ter sido fatal.

CRESCIMENTO

Há quem admita que a agressão a Bolsonaro traga simpatia ao candidato que poderá crescer mais ainda nas pesquisas. Por outro lado, está confirmado que, com a retirada da candidatura de Lula, seus eleitores migrarão principalmente para Haddad, candidato do PT e para seu nome, Bolsonaro.

TEMPO

Por conta do atentado, todos os candidatos a presidente decidiram suspender suas mobilizações políticas neste fim de semana. A preocupação é que o voto dos indecisos, costuma ser definido nos últimos dias de campanha. Tudo isso vem sendo bem analisado para que não haja prejuízo nas próprias candidaturas.

CIRO

O candidato do PDT a presidente da República, Ciro Gomes, cancelou a vinda à Natal, onde faria mobilização política ao lado do candidato a governador do partido, Carlos Eduardo. Ciro chegou a desembarcar em Natal, mas trocou a movimentação por uma gravação pedindo votos para o partido.

SENADO

O candidato a senador, Geraldo Melo, esteve em Mossoró ontem, 05, fazendo mobilização política ao lado da deputada Larissa Rosado e da vereadora Sandra Rosado. Geraldo também recebe o apoio de Tião Couto, candidato a vice-governador de Robinson Faria que deverá acompanhá-lo em outra vinda à cidade.

CATAVENTO

Os que acompanharam a comitiva de Geraldo Melo observaram que muitos eleitores saíam de suas residências segurando não apenas o tamborete, mas, também, um pequeno catavento. Os dois objetos foram símbolos de sua campanha a governador, em 1986. “Sopra o vento e tamborete”.

SÁTIRO

O ex-reitor da UERN, padre Sátiro Cavalcante Dantas foi importante no trabalho de estadualização da Fundação Universidade do Rio Grande do Norte, FURN, Depois de vários anos, continua obstinado na sobrevivência da Universidade e pede aos candidatos ao governo do Estado que defendam e respeitem a Universidade.