GREVE

Embora o Tribunal de Justiça, em sentença liminar da desembargadora Zeneide Bezerra, tenha proibido a paralização prevista para o dia 7 de setembro, policiais e bombeiros militares decidiram manter o movimento. O descumprimento à decisão da desembargadora implica em uma multa no valor de R$ 50 mil, mas a categoria decidiu não recuar e mostrar a insatisfação com a administração estadual.

IMPUGNAÇÕES

O Ministério Público Eleitoral do RN representou contra o registo de 42 pedidos de candidaturas solicitadas por candidatos que pretendem disputar mandatos eletivos nas eleições deste ano. A ação atinge candidatos a deputados estaduais e federais, senadores e a governador.

MOTIVOS

Pode parecer incrível, mas entre alguns dos motivos das impugnações estão a falta de quitação eleitoral, problemas de filiação partidária, nomes que não tiveram os nomes aprovados em convenções partidárias, improbidade administrativa e rejeição de contas administrativas pelo Tribunal de Contas do Estado do RN.

ESCRITÓRIOS

Os escritórios de advocacia terão faturamento extra com a defesa dos que foram atingidos por impugnação do TRE. Todos os processos terão que estar julgados até o dia 17 de setembro, prazo máximo exigido pela lei eleitoral. Ao todo são 489 pedidos de oficialização de candidaturas, com 42 delas impugnadas pelo MPE.

NOMES

Entre os candidatos impugnados mais conhecidos pelo eleitor estão o ex-senador Geraldo Melo, deputado Tomba Faria, ex-prefeito de Parnamirim Maurício Marques, Dison Lisboa e o Capitão Styvenson. Todos se dizem tranquilos, aguardando tão somente o julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral para q1ue possam prosseguir com suas candidaturas.

PT

Hoje será dia do Partido dos Trabalhadores em Mossoró. A estrela principal da mobilização é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que substituirá o ex-presidente Lula como candidato a presidente da República. A senadora Fátima Bezerra faz parte da comitiva e dará o impulso inicial de sua candidatura ao governo do Estado na cidade de Mossoró.

VOTAÇÃO

Motivado pela posição de destaque de Lula nas pesquisas eleitorais, mesmo estando preso em Curitiba, o PT torce para que seu prestígio reflita nas candidaturas do partido por todo o país e, em Mossoró, também, a candidata possa ser das mais votadas para o cargo. A vereadora Isolda Dantas, candidata a deputado estadual, acredita no mesmo efeito em relação a sua candidatura.