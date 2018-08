FALECIMENTO

O mundo da imprensa perdeu na madrugada de hoje uma de suas figurar mais importantes o jornalista Otávio Frias Filho, responsável por mudanças importantes na editoria da Folha de São Paulo. Foi um dos responsáveis pela introdução do Manual da Folha que serviu de apoio à profissão de jornalista.

POSSE

Em cerimônia concorrida a prefeita Rosalba Ciarlini empossou dois novos secretários. Pedro Almeida assumiu a Secretaria de Administração e Fernanda Kalyne a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude. Os dois haviam assumido secretarias do município em governos anteriores.

HADDAD

O partido dos trabalhadores anuncia para a próxima sexta-feira a presença em Mossoró do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, onde cumprirá agenda político eleitoral, que será o candidato a presidente da República em substituição a Lula. Virá acompanhado da candidata Fátima Bezerra.

ISOLDA

A mobilização do partido dos trabalhadores em Mossoró servirá para divulgar com maior intensidade a candidatura da vereadora Isolda Dantas à Assembleia Legislativa. Isolda é o principal nome do partido a disputar esse cargo.

PRIORIDADE

O MDB definiu que a reeleição do senador Garibaldi será a prioridade do partido. Apesar da expectativa de vitória, o crescimento do Capitão Styvenson acendeu a luz amarela de alerta aos correligionários que monitoram a votação de um outro concorrente, Geraldo Melo.

REELEIÇÃO

O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) estima que a renovação, na Câmara dos Deputados, será de apenas 25%. No Rio Grande do Norte, José Agripino substituirá o filho, Felipe Maia, João Maia entrará no lugar da irmã, Zenaide Maia, restando saber para quem irá a vaga de Antônio Jácome.

ZENAIDE

A candidatura da deputada Zenaide Maia ao Senado deixou de ser preocupação para seus principais concorrentes. A aliança com o PT, inicialmente tida como ponto de alavancagem do seu nome, terminou mostrando a inaceitabilidade de sua candidatura pelos “companheiros”.

EXPLICAÇÃO

Não se consegue entender a decisão do governador Robinson Faria concorrer à reeleição. Além de um desgaste excepcional, falhou na condução de programas de governo, sobretudo nas áreas da segurança e da saúde. Mas, trabalha para ir ao segundo turno da eleição.

PEDOFILIA

O mais recente escândalo de abuso sexual nos EUA tem pelo menos mil vítimas e envolve cerca de 300 padres da Pensilvânia, nos Estados Unidos. As denúncias também chegam ao Brasil. O Ministério Público brasileiro investiga casos denunciados na Paraíba. Tudo em sigilo.

EVASÃO

Preocupado com as denúncias que se multiplicam a cada dia o Papa Francisco tenta responder pergutnas como: “por onde anda Deus quando um padre estupra uma criança de 6 anos?” O Papa tem tido coragem suficiente para enfrentar o problema, mas cresce a resistência dentro do Vaticano.