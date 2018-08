MOSSORÓ

A exceção de Fátima Bezerra, candidatos ao governado investiram em nome de Mossoró, segundo colégio do estado, para companheiro de chapa. Ontem, foi a vez de Robinson Faria anunciar Tião Couto como seu companheiro de chapa, candidato a vice-governador.

ESTRATÉGIA

Robinson marcou um tento nessa escolha. Kadu Ciarlini, filho de Rosalba, é candidato a vice na chapa de Carlos Eduardo. Tião foi o concorrente principal de Rosalba na última eleição municipal. A campanha poderá radicalizar entre Carlos e Robinson, por conta dos candidatos a vice-governador.

SEGURO

Mesmo com todas essas informações povoando o mundo da política é melhor tirar carta de seguro. A candidatura de Tião Couto a vice-governador foi acertada no gabinete político de Robinson. Não é impossível que, durante a convenção, esse nome possa ser substituído.

BENES

Antes da conversa com Tião, o nome escolhido por Robinson era o do ex-prefeito de Lajes, Benes Leocádio. A composição política não foi possível por conta do Partido Trabalhista Cristão que não liberou Benes para efetivar a coligação. Benes continua candidato a deputado federal.

FORTALECIMENTO

A indicação de Tião fortalece a candidatura de Jorge do Rosário à Assembleia Legislativa. Por outro lado, ficará em evidência para o caso de disputar, novamente, o cargo de prefeito de Mossoró. Bom para Robinson, melhor para Tião, qualquer que seja o resultado de outubro.

SOBRENOME

Durante a campanha deste ano a deputada federal Zenaide não poderá usar o seu sobrenome, Maia, como uma das opções ao Senado do partido dos trabalhadores. Os “companheiros” repudiam e têm medo que o sobrenome Maia posse ser vinculado ao senador José Agripino.

DISPUTA

No RN, José Agripino não será candidato à reeleição e disputará cargo de deputado federal. Era preciso facilitar a candidatura de Carlos Eduardo ao governo, justificou. O senador Aécio Neves faz o mesmo, “com o objetivo de ampliar apoio à candidatura de Antônio Anastasia ao governo de Minas”.

PSB

A direção nacional do PSB reconhece o erro na indicação do deputado federal Rafael Motta para presidente do diretório do partido no RN. O partido corre o risco de perder a cadeira na Câmara dos Deputados e na convenção de ontem, não definiu se candidatos majoritários.

CANDIDATOS

Muitos dos nomes não chegarão a ser pronunciados, muito menos identificados, mas existem 13 candidatos a presidente da República. Hoje é o último dia para realização de convenções, o que significa que esse número ainda poderá aumentar em um ou dois candidatos.

HOMOAFETIVIDADE

Numa demonstração de que, no Brasil, o casamento homoafetivo é uma realidade aceita pela maioria, a mídia nacional trata Mônica Benício como viúva da vereadora Marielle Franco. E é nessa onda liberalizante que se inicia no STF nova discussão sobre a legalização do aborto.

ABORTO

O RN está entre os três Estados com percentual da taxa de abortos voluntários em ascensão. Sendo altamente constrangedor, o tema é tratado em sigilo. Em 1974 houve um aumento de 19,2%. Mas, os números se referem a todos os atendimentos, não somente os provocados.