PAPA

O Papa Francisco escreveu mensagem ao ex-presidente Lula, com os seguintes dizeres: “A Luiz Inácio Lula da Silva, com a minha benção, pedindo-lhe para orar para mim, Francisco.” Talvez, mais importante que a própria mensagem, o gesto do Papa em relação a Lula.

ESCOLHA

No Rio Grande do Norte, o eleitor pode até não querer em candidato a governador, mas não pode justificar como descrédito em relação aos nomes apresentados. Com sete candidatos ao cargo, há representantes de todas as áreas e tendências que se possa imaginar.

DENÚNCIA

O governador Robinson Faria, citando nomes, fez graves denúncias aos parlamentares em Brasília. Segundo ele, sobretudo os senadores, articularam junto ao Tribunal de Contas da União para que não fossem liberadas verbas destinadas ao Estado. Ninguém desmentiu.

STEVENSON

O Capitão Stevenson anunciou, ontem (2), sua filiação à Rede Sustentabildade, mesmo que o partido não tenha lhe assegurado a pretendida independência que estava exigindo. Contudo, no período pré-eleitoral, Stevenson ganhou mais notoriedade que quando atuou na Lei Seca.

MAIA

No convite para a convenção do partido dos trabalhadores houve o cuidado de ser omitido o sobrenome da deputada Zenaide, que é Maia. No cartaz está impresso apenas “Zenaide Senadora”. Aliás, a deputada já entrou na de ser chamada apenas de Zenaide. O Maia já era.

VEREADORES

O ex-deputado Carlos Augusto reuniu os vereadores da situação, em Mossoró, para conversar sobre sucessão governamental. Com o filho candidato a vice-governador, Carlos pediu mais empenho na luta pela eleição de Carlos Eduardo Alves.

ELEITORES

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, divulgou o número oficial de eleitores aptos a votar nas eleições de 2018. No próximo dia 7 de outubro 147.302.354 eleitores brasileiros poderão votar nos representantes políticos de sua escolha.

VICE

A senadora Maria Amélia, do PP do Rio Grande do Sul abriu mão de disputar a reeleição e aceitou convite para ser candidata a vice-presidente da República, ao lado do ex-governador Geraldo Alkmin. A opção do partido ficou com candidatos do Sul e do Sudeste.

SAÚDE

Em nível nacional e, também, nas pesquisas realizadas nos estados brasileiros, a principal queixa do eleitor foi dirigida à Saúde Pública. A mídia promove mais notícias relacionadas à segurança, mas a maioria pede aos futuros governantes mais investimentos na saúde.

DENGUE

Por falar em saúde, o n úmero de casos confirmados de dengue cresceu 223% no primeiro semestre de 2018, em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação aos casos de Zika e da Chikungunya houve aumento, mas em proporções bem inferiores.