NOTÍCIAS

Com a proximidade das convenções as mídias sociais estão a todo vapor transmitindo ou produzindo notícias que possas chamar a atenção dos eleitores, ou dos próprios candidatos. É o vale tudo que vai ser uma constante na atual campanha eleitoral. É o salve-se quem puder.

SERIDÓ

Sandra Rosado e Larissa Rosado acompanham, hoje, o candidato ao Senado Geraldo Melo a Caicó. Participam da Festa de Santana e aproveitam para contatos com correligionários e amigos da Região do Seridó onde foram votados em eleições anteriores.

CONTATOS

Carlos Eduardo e Kadu Ciarlini, candidatos a governador e a vice, começaram a caminhar juntos, visitando municípios e conversando com as lideranças. Desde ontem estão na Região do Seridó e, em Lagoa Nova marcaram presença em encontro do MDB.

BANCADA

Pelos cálculos até agora projetados a coligação capitaneada pelo PSDB elegerá o maior número de deputados federais e estaduais das próximas eleições. Entretanto, os candidatos não estão fechados em torno dos nomes para as eleições majoritárias de senador e de governador.

PSB

O Partido Socialista Brasileiro está com dificuldades para eleger seus parlamentares. Desde que Rafael Mota assumiu a presidência do diretório estadual, cinco deputados estaduais deixaram a legenda permanecendo apenas o pai, deputado estadual Ricardo Mota.

REJEIÇÃO

As dificuldades do PSB aumentem quando os demais partidos rejeitam coligação com essa legenda, colocando em risco as eleições de Rafael Mota e Ricardo Mota, podendo deixar a família sem mandato eletivo como vem ocorrendo há décadas.

DESISTÊNCIA

O movimento que ensaiou o lançamento de candidatura ao governo do vice-governador Fábio Dantas não vigorou. Não conseguindo unir os partidos de oposição em torno do seu nome, Fábio retirou a candidatura e vai se dedicar à reeleição da esposa, deputada Cristiane Dantas.

REELEIÇÃO

O senador Garibaldi Alves Filho vai perdendo a condição de senador eleito para a de favorito na disputa. A deputada Zenaide Maia e o policial Capitão Stevenson são os responsáveis pela mudança nesse quadro, Entretanto, a maioria dos analistas consideram tranquila a reeleição de Garibaldi.

RESTAURANTE

O restaurante da Assembleia Legislativa volta a ser ponto de encontro de jornalistas, ávidos por notícias das eleições 2018. Depois dos contatos, as informações são colocadas nos blogs, atualizando de imediato os leitores que precisam saber o que está acontecendo no setor.

FÁTIMA

A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, representará o ex-presidente Lula na convenção do partido dos trabalhadores, na próxima sexta-feira, quando será homologada a candidatura da senadora Fátima Bezerra ao governo do Estado.

IDOSOS

É o IBGE quem faz a projeção. No Brasil, até 2039, o número de idosos deve ultrapassar o de crianças. Em 2039, a imagem de país jovem irá mudar e em 2060 um quarto da população terá mais de 65 anos e a idade média do brasileiro, nos estados do Sul, chegará a 84,5 anos.

DIMINUIÇÃO

O IBGE também prevê que em 12 estados, entre eles o Rio Grande do Norte, haverá uma diminuição na população. A principal característica dessas unidades da federação é o saldo migratório negativo. No Nordeste, o fenômeno só não acontecerá no estado de Sergipe.