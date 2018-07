ROMPIMENTO

Em 1982, o então deputado estadual Carlos Augusto Rosado iniciava processo de distanciamento político com os tios Dix-huit e Vingt Rosado. A posição escolhida foi o alinhamento com Tarcísio Maia e José Agripino, aliança que durou até 2014, quando a governadora Rosalba Ciarlini foi preterida no projeto de reeleição, com os Maia apoiando a candidatura de Henrique Alves.

VINGANÇA

Quatro anos depois, os que apoiam a candidatura de Carlos Eduardo Alves procuram a atual prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, tentando conseguir seu apoio ao projeto político de eleger o ex-prefeito de Natal, governador do Rio Grande do Norte. Não obteve êxito, pois Rosalba e Carlos não teriam condições de apoiar uma coligação tendo José Agripino como candidato a senador.

RENÚNCIA

Por um motivo ou por outro, o senador José Agripino anuncia a retirada de sua candidatura à reeleição, anunciando um novo projeto. O filho, deputado federal Felipe Maia, não concorrerá à reeleição e Agripino passa a concorrer ao posto de deputado federal. O campo estaria semeado para receber o apoio de Rosalba à candidatura de Carlos Eduardo.

VETO

Durante as negociações, a mídia divulga, com insistência, que Rosalba Ciarlini e Carlos Augusto trabalhavam o nome do filho, Kadu Ciarlini para candidato a vice-governador na chapa de Carlos Eduardo. Não houve desmentidos, mas foi o suficiente para um novo veto do senador José Agripino, que adiantou não aceitar nenhum nome indicado por Rosalba para essa função.

REVIDE

O deputado federal Antônio Jácome, candidato ao Senado nas eleições deste ano, não aceitou a posição do “irmão”, deputado Alberto Dickson negando apoio ao candidato Carlos Eduardo, preferindo coligar com o governador Robinson Faria. Está avisando que lançará alguns evangélicos como candidatos a deputado federal, prejudicando a candidata Carla Dickson, esposa de Alberto.

TRANSFERÊNCIA

Num primeiro momento, chegou a haver uma tentativa de entendimento entre Alberto Dickson e Antônio Jácome, com o último transferindo seus colégios eleitorais para Carla Dickson. A proposta esbarrou na dificuldade que seria criada com outros candidato a deputado federal que pedirão votos para Jácome.

COBRANÇA

O site do G1 Rio Grande do Norte cobrou do governador Robinson Faria o cumprimento do programa de governo, aquele que foi registrado no TER e defendido em entrevistas e debates pré-eleitorais. Segundo o referido site, somente 7 das 38 promessas foram cumpridas e, outras onze, estão realizadas apenas em parte.

INUNDAÇÃO

Chuvas torrenciais surpreenderam os habitantes de Touros (RN). Foram quase 300 milímetros, desde o último final de semana, levando cerca de 210 pessoas a ficarem desalojadas e outras 55 desabrigadas. O governo decretou Estado de Emergência e solicitou recursos urgentes ao Governo federal.

ANÚNCIOS

A partir de agora, os eleitores acompanharão, quase que diariamente, o anúncio de apoio de prefeitos e lideranças políticas aos diferentes candidatos ao governo do Estado. A mídia está divulgando o apoio do prefeito de Caicó, Batata Araújo, a Carlos Eduardo. O detalhe é que Batata é filiado ao PSDB que apoia a reeleição de Robinson Faria.

PRESIDÊNCIA

Em campanha para a presidência da República, chega hoje à Natal a pré-candidata do PSTU, Vera Lúcia, onde permanecerá mantendo contatos políticos durante dois dias, com o objetivo de divulgar sua candidatura.