POLÍTICA

Os alpendres de Tibau reviveram momentos de efervescência política comuns em anos anteriores. Sandra e Larissa Rosado receberam prefeitos, deputados estaduais, vereadores, empresários, jornalistas e lideranças políticas numa confraternização onde a política foi o prato principal.

ROSALBA

A prefeita Rosalba e Carlos Augusto circularam entre os presentes, conversando de forma descontraída. Rosalba é peça importante na sucessão do governador Robinson Faria pois seu apoio representará um somatório de votos importante para a eleição do futuro governante.

EZEQUIEL

O deputado Ezequiel Ferreira fez questão de dizer que estava atendendo ao convite da amiga deputada Larissa. Não abordou o tema sucessório, mas pode ser uma opção política para disputar o cargo de governador no caso de Robinson não concorrer à reeleição.

PESQUISA

Circulam resultados de pesquisas, recentes, mostrando o alto índice de desaprovação à administração Robinson Faria. Faltando poucos meses para a eleição, dificilmente Robinson conseguirá superar a imagem que, hoje, desacredita o político que se elegeu governador do Estado com a mensagem de recuperação do RN.

DESGASTE

O governador Robinson convocará a Assembleia Legislativa para votar projeto de lei que, embora pareça necessário, aumentará mais ainda sua impopularidade entre os eleitores, com a previsão de exoneração de 900 funcionários CLT aposentados e 270 comissionados.

APARECIMENTO

Depois de algum tempo sem conceder entrevistas, o governador Robinson apareceu diante das câmeras de TV, com semblante de cansaço e desânimo. Falou do “remédio amargo para um Estado já com despesa mínima, mas vamos aumentar ainda mais o sacrifício para colocar o estado na governabilidade”,

DESAGRADO

Depois de vir ao estado, para iniciar uma nova tarefa da Força Nacional no RN, o ministro da defesa Nacional, Raul Jungmann, revelou sua decepção com o governador Robinson. Disse não entender os militares nas ruas, garantindo a ordem, e Robinson decretando Estado de Calamidade na Segurança Pública.

CANDIDATURAS

Três ex-deputados federais trabalham para o retorno à Brasília. Além de Sandra Rosado, João Maia e Cipriano Correia rearticulam suas bases eleitorais tendo em vista o pleito de 2018. Os três estão em partidos diferentes, mas poderão estar no mesmo palanque da majoritária.

CHAPA

Teria partido do próprio Lula a sugestão para que a senadora Fátima Bezerra convidasse um empresário para seu companheiro de chapa. Bem colocada nas pesquisas, Fátima pode ser prejudicada pelo alto índice de rejeição na classe média. E lembrou José Alencar que foi seu vice-presidente da República.

FERNANDO

O primeiro empresário sondado foi o ex-senador Fernando Bezerra que reafirmou o desejo de não disputar mais cargos eletivos. A segunda opção seria o nome do empresário Haroldo Azevedo, que já foi suplente de senador de Geraldo Melo