2018

Depois das festividades de passagem de ano, fica a constatação que tudo continua como antes, nada mudou na vida do cidadão. No Rio Grande do Norte, o servidor continua com o pagamento dos salários atrasados e o governador Robinson não tem como resolver a situação.

SUCESSÃO

Há anos não se via uma sucessão governamental tão desmotivada, sem as emoções que costumavam ser vistas no período. O eleitor, indiferente, espera tão somente o lançamento dos nomes do prefeito Carlos Eduardo e da senadora Fátima Bezerra para a disputa.

LABORATÓRIO

Nas elucubrações de alguns políticos, estaria sendo articulada uma chapa “feminina”, com Fátima Bezerra sendo candidata ao governo e a deputada Zenaide Maia e prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, concorrendo ao Senado. Difícil de acontecer, mas não de todo impossível.

ENCONTRO

Será hoje, às 16 horas na Governadoria, a reunião do governador Robinson com auxiliares das áreas econômica e jurídica do Governo para elaboração de medidas que serão apresentadas no encontro de amanhã com representantes dos Poderes d quinta-feira com a bancada federal.

CONVOCAÇÃO

De acordo com o debate entre assessores de Governo, bancada federal, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público, o governador Robinson pretende elaborar a pauta da convocação extraordinária da Assembleia, ainda este mês.

REAÇÃO

Os policiais militares recuaram da greve depois que o desembargador Cláudio Santos, do TJRN, determinou a prisão de todos que não voltassem ao trabalho. Os policiais civis, ao contrário, vestiram calções azuis (roupa de presidiário) e se apresentarão em bloco, para serem presos.

INFLAÇÃO

No dia 31 de dezembro passado, quem procurou contratar segurança particular ficou surpreso com o preço cobrado pelos que operam no setor: R$ 500 reais para um réveillon tranquilo. Nos mês de janeiro, o custo cai pela metade, ou seja, R$ 250 reais por noite. Totalmente inviável.

CONDOMÍNIOS

A existência de grande número de condomínios na praia do Tibau foi que possibilitou a inflação do preço na contratação de segurança privada. Com várias residências no local, foi possível ratear entre os custos, terminando por ser um preço razoável para cada um deles.

REDUÇÃO

Levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, mostra que 48% dos consumidores consultados pretendem reduzir os gastos neste começo de ano. O motivo é o nível elevado de preços.

GASOLINA

A Petrobrás inicia o ano anunciando diminuição do preço da gasolina comercializada nas refinarias. Infelizmente, essa redução é de apenas 0,1%, bem abaixo da soma dos últimos aumentos no setor. Por outro lado, o diesel aumentou 0,6%.