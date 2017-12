PESQUISAS

Nos últimos dias de 2017 as pesquisas eleitorais relacionadas à sucessão governamental e para o Senado voltaram a ser publicadas no Rio Grande do Norte. Hoje, foi a vez do Instituto Seta divulgar a que realizou entre 20 e 22 de dezembro, em Natal, patrocinada pelo Agora RN.

NÚMEROS

A senadora Fátima Bezerra manteve o desempenho que vem apresentando desde o início do ano, aparecendo em primeiro lugar com 17,5% das intenções, seguida pelo prefeito Carlos Eduardo que obteve 11,3%, com Robinson em terceiro, com apenas 7% das preferências.

NOMES

Não é impossível haver uma transformação em número de votos, mas os demais candidatos, como Tião Couto, o desembargados Carlos Santos, a vereadora de Grossos Clorisa Linhares e o professor universitário Robério Paulino não chegando a 1%, cada um deles.

DESISTÊNCIA

O governador Robinson Faria deverá dizer que será candidato à reeleição até o período das convenções quando serão escolhidos os candidatos. Contudo, o inferno astral em que se encontra sua administração leva a acreditar que não participará do pleito, como candidato.

ZENAIDE

Em Natal, a deputada federal Zenaide Maia também mantém-se bem colocada nas pesquisas como candidato ao Senado. No primeiro voto, José Agripino lidera com 8,8 das intenções, seguido de Zenaide com 7,3% e Garibaldi com 6,5%. Carlos Eduardo teve 5%, que poderão migrar para Garibaldi.

SOMA

Garibaldi lidera no segundo voto, com 6%, Zenaide aparece com 4,5% e Agripino tem 3,5%. Somando as duas intenções de votos, Garibaldi continua em primeiro lugar, como na pesquisa anterior, com 14,8%, seguido de Agripino com 11,8 e Zenaide com 12,3%. Empate técnico entre os três principais concorrentes do momento.

APOIO

Toda bancada federal tem se apressado em oficializar apoio ao governador Robinson Faria na tentativa de conseguir recursos para o Estado. Robinson manteve um isolamento inexplicável, sendo necessário que a bancada tomasse essa atitude para não ser acusada de omissão.

INSEGURANÇA

O medo está tomando conta da população do estado com a população ficando impossibilitada de frequentar restaurantes e clubes para comemoração da passagem de 2017 para o ano novo de 2018. Os assaltos estão se multiplicando e a violência se tornou lugar comum por toda parte.

GERALDO

Mesmo sem receptividade por parte do PMDB, o ex-governador e ex-senador Geraldo Melo tem dito e repetido que tem pretensões de disputar uma cadeira ao Senado. Diz possuir condições sobejas para representar não apenas o RN, mas o Brasil, no Senado da República.

SAL

A Indústria do Sal terá mais uma reunião com prefeitos da Região da Costa Branca, vereadores, deputados estaduais e federais, na sede da Prefeitura de Mossoró. Os vereadores Sandra Rosado e Alex Moacir representaram a Câmara Municipal de Mossoró.

NEY

O ex-deputado federal Ney Lopes de Souza publicou artigo na Tribuna do Norte, edição de hoje, criticando o governo federal por não reagir à decisão do Procurador de Contas que terminou por suspender o repasse de recursos emergenciais para o Rio Grande do Norte.

ROMPIMENTO

Ney considera que o governo federal não é obrigado a intimidar-se com parecer de procurador, sem força de decisão votada na Corte de Contas e conclama a bancada federal a afastar-se imediatamente do governo Michel Temer, em sinal de protesto, devolvendo cargos e benesses e colocando como prioridade os interesses da nossa população.