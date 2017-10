GOVERNADOR

Embora a agenda não tenha sido divulgada com antecedência, o governador Robinson estará hoje em Mossoró para inaugurar a sede do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), a sede do IDEMA e apresentar programa relacionado à exploração e produção de petróleo e gás natural.

SERRA

Na mesma viagem, Robinson Faria visitará o município de Serra do Mel, onde será recebido pelo prefeito Bibiano, para entregar equipamentos e veículos para a associação de apicultura, APISMEL. Antes de retornar a Natal, aproveita a visita para alguns contatos políticos.

JULIANNE

Como sempre acontece, o governador deverá ser acompanhado pela esposa e secretária de Estado, Julianne Faria que cada vez mais vai ocupando espaços importantes para a disputa de qualquer cargo eletivo que venha a concorrer, provavelmente para o Senado.

PMDB

Os peemedebistas do Rio Grande do Norte já decidiram que o senador Garibaldi Alves Filho será o futuro presidente do diretório regional do partido. A convenção para essa eleição está marcada para o dia 20 de outubro de 2017, a partir das 09h.

WALTER

Para Garibaldi, o melhor seria a eleição do filho, deputado Walter Alves, para exercer a tarefa de substituir Henrique nesse posto. Walter é o atual vice-presidente, mas Garibaldi entende que o momento é delicado e precisa de alguém mais experiente.

HABILIDADE

O nome de Walter Alves está na lista dos deputados federais reeleitos em 2018. Entretanto, no caso de Garibaldi confirmar sua candidatura à reeleição Senado precisará de habilidade, e isso ele tem, para não descontentar os demais candidatos à Câmara dos Deputados.

PROJETO

O senador José Agripino aprovou ontem, no Senado, projeto de lei que cria o Fundo de Atendimento às Situações de Emergência e de Calamidade Púbica Decorrentes de Secas que “objetiva dar mais oportunidade de planejamento aos municípios para combater a estiagem. ”

EMPRESÁRIOS

No RN, Fernando Bezerra foi o último empresário a ocupar um cargo de senador, chegando a ser ministro da Integração Nacional. Fala-se, constantemente, que a classe empresarial tem se movimentado disputar cargos majoritários, mas parece aguardar uma melhor definição do cenário político.

EMENDAS

As emendas parlamentares costumam ser criticadas por setores da imprensa como sendo objetos de negociação por parte dos políticos. Na verdade, são instrumentos importantes de apoio para vários setores da comunidade, e são disputadas por quem precisa de recursos.

REITORES

Ontem, encontravam-se em Brasília os reitores das Universidade do Rio Grande do Norte, solicitando apoio dos senadores e deputados federais para que destinassem parte de suas emendas para esses investimentos nessas entidades, UFERSA, UERN, IFRN e UFRN.

CANDIDATA

Ministra do Tribunal de Contas da União, filha de Miguel Arraes, mãe de Eduardo Campos, a ex-deputada federal Ana Arraes, aos 70 anos, admite a possibilidade de sair do Tribunal em 2019 para disputar algum cargo eletivo. Ana continua ligada ao PSB.

SURPRESA

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva disse que ficou “estarrecido” ao tomar conhecimento do resultado da pesquisa Datafolha, na qual 54% dos entrevistados disseram que apoiam a sua prisão. Lula contestou os dados divulgados pela pesquisa.

CARTA

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto surpreendeu os correligionários do PSDB ao enviar carta ao senador Tasso Jereissati externando sua determinação de disputar a vaga de candidato do partido à Presidência da República, concorrendo com Geraldo Álkmin e João Dória.