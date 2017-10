PESQUISA

A senadora Fátima Bezerra tem conhecimento de pesquisa para o governo do Rio Grande do Norte, onde seu nome cresceu em relação ao levantamento anterior. Fátima tem preferido ser cautelosa e aguardar o desenrolar de acontecimentos que poderão influir no resultado.

SILÊNCIO

O governador Robinson é outro que se mantém calado em relação a sua reeleição. Além do desgaste administrativo, vale a pena lembrar que contou com o apoio do PT para vencer em 2014. Agora, como está claro, o partido dos trabalhadores terá candidatura própria.

JULIANNE

Em Natal, o que se comenta é que, como político experiente, Robinson Faria investiu no nome de sua esposa, Julianne Faria que deverá concorrer a cargo eletivo em 2018. Na parada cívica do 30 de Setembro, foi saudada pela militância como senadora Julianne. É esperar para ver.

CARLOS

O prefeito de Natal, Carlos Eduardo, esteve mais entusiasmado com a possibilidade de sair candidato a governador. No momento, estuda cuidadosamente essa possibilidade, tendo como principal motivo, a falta do ex-ministro Henrique coordenando sua campanha.

OPÇÕES

Além dos nomes de Robinson Faria, Fátima Bezerra e Carlos Eduardo existe uma lista de pretendentes ao posto e que dependem de vários fatores para que seus nomes sejam viabilizados. Tudo vai depender de como estiver a situação futura dos atuais candidatos.

NOVOS

O desembargador Cláudio Santos vem trabalhando para viabilizar seu próprio nome como candidato à sucessão de Robinson. Do município de Grossos, surge o nome da vereadora Clorissa que trabalha com a certeza de que entrará no páreo com chances de vitória.

ROBÉRIO

Em 2014, o professor Robério Paulino surpreendeu a obter 129,616 dos votos como candidato ao governo, representando 8,74% dos votos válidos. Na eleição seguinte, em 2016, para prefeito de Natal, somou apenas 24.422 votos, ou seja, 6,86% dos votos válidos.

SENADO

A relação de candidatos ao Senado é maior que a apresentada para a disputa do governo estadual. São duas vagas a preencher e, ao que tudo indica, os atuais senadores Garibaldi Alves e José Agripino enfrentarão um número maior de candidatos do que ocorreu em 2000.

DESGASTE

É grande o número de pessoas que acredita que a crise atual enfrentada pela classe política atingirá todos os detentores de mandatos eletivos, indistintamente. Isso faz com que se possa imaginar ser mais o eleitor escolher um novo candidato que votar nas lideranças tradicionais.

PESQUISA

Na nova versão do texto da reforma política, o relator, Vicente Cândido, desistiu de proibir a veiculação de pesquisas de intenção de voto na semana anterior às eleições. Com prazo de tramitação esgotando, o relator preferiu retirar do texto os pontos considerados polêmicos.

VOTAÇÃO

O projeto de lei da reforma política infraconstitucional será votado na manhã de hoje na Câmara dos Deputados. Na versão apresentada a criação do fundo público para financiamento de campanhas será a prevista no projeto aprovado no Senado, evitando o retorno da matéria no caso de haver alguma modificação no texto.

PENAL

No Senado, a reforma da Lei de Execução Penal, projeto iniciado em 2012, está na Ordem do Dia. Para sua elaboração o então presidente do Senado, José Sarney, nomeou comissão de juristas. Entre as inovações está a possibilidade de cumprimento de pena em estabelecimentos mantidos pela sociedade civil.