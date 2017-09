DEBATE

O empresário Flávio Rocha foi o entrevistado de ontem no programa Roda Viva, da TV Cultura. De maneira fluente respondeu sobre economia, política nacional e, como era esperado, o caso da ação do Ministério Público do Trabalho contra a empresa que dirige.

REPERCUSSÃO

O “affaire” entre MPT e a Guararapes ganhou o noticiário nacional e parece não ter solução a curto prazo. A classe política apela para que as partes entrem em entendimento para evitar que milhares de trabalhadores percam seus empregos.

ESPAÇO

Relator da reforma do Trabalho, o deputado federal Rogério Marinho conseguiu ocupar projeção nacional, participando de debates e palestras em vários estados brasileiros. No caso da Guararapes, assumiu posição ostensiva em favor do grupo Guararapes, não poupando críticas ao MPT/RN.

CULTURA

Foi aberto o evento “O País Vingt-Un. Contribuição do Professor Vingt-Um Rosado para a Cultura Potiguar”, com o lançamento de livro do escritor Geraldo Maia, uma biografia de Vingt-Um e palestra do jornalista natalense Vicente Serejo.

SUCESSO

Tanto o livro biográfico de Vingt-Um teve grande procura como a palestra de Serejo agradou em cheio os presentes que aplaudiram, de pé, o orador. Vicente fez uma análise da trajetória do homenageado com os grandes eventos culturais e escritores famosos do Brasil.

LEITE

O Ministério Público determinou a suspensão de contrato com três fornecedores do Programa do Leite no RN. Desta vez não foi por conta de irregularidades nesse contrato, mas por conta da qualidade do produto que era entregue com presença alta de coliformes fecais.

DOAÇÃO

A prefeita Rosalba Ciarlini participa, hoje (26) do encerramento da campanha “Cada Melão Conta”, do Movimento Contra o Desperdício. Na cerimônia será entregue um aparelho de raio-x ao Hospital do Câncer de Mossoró, no valor de R$ 90 mil.

DESGASTE

As últimas pesquisas de opinião pública mostram o desencanto do eleitor brasileiro com a política. Revelam ainda que o PSDB e o PT são os dois partidos mais desgastados, justamente os que estiveram na presidência da república por mais de 20 anos.

DELAÇÃO

Em sua coluna semanal na revista Veja, a jornalista Dora Kramer avalia que o ex-presidente Lula, caso venha a ser preso, será o único a ter condições de fazer delação premiada, pelo fato de se encontrar no topo das delações, seria o benificiário maior das irregularidades.

REFORMA

O presidente Michel Temer passou a admitir o fracasso na reforma da Previdência, há quase 10 meses em discussão na Câmara dos Deputados. A expectativa era que ela fosse aprovada até maio deste ano. As denúncias contra o próprio presidente inviabilizaram a aprovação.