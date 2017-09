DENÚNCIA

Chegou ao Tribunal Superior de Justiça denúncia contra o governador Robinson Faria. O relator será o ministro Raul Araújo que julgará se o processo será recebido e julgado pelo Tribunal. Além de Robinson, estão denunciados nesse processo dois assessores de sua confiança.

EMERGÊNCIA

O Diário Oficial do Estado publicou, ontem (19), decreto reconhecendo 153 municípios do RN em situação de emergência por 180 dias, devido à estiagem prolongada, levando em conta as análises técnicas das áreas do governo que monitoram a Segurança Hídrica no RN

EMPRÉSTIMO

Com parecer favorável da relatora, deputada Larissa Rosado, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia aprovou Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo que autoriza o governo a contrair empréstimo, junto à Caixa Econômica, no valor de R$ 698 milhões.

APROVAÇÃO

Depois de passar pelas Comissões de Administração e Finança o projeto será votado em plenário. Os recursos não podem ser aplicados diretamente no pagamento da folha dos servidores, mas permitirão que isso aconteça pelo desafogamento da fonte orçamentária 100.

MINEIRO

O deputado Fernando Mineiro questionou os números do projeto de lei do Orçamento Geral do estado para 2018 encaminhado pelo Governo do Estado à Assembleia, cobrando maiores esclarecimentos sobre a matéria que prevê queda expressiva em relação ao ano anterior.

CANDIDATURA

O ex-vereador Nogueira de Dodoca tem afirmado aos amigos que pretende disputar uma cadeira à Assembleia Legislativa nas eleições de 2018. Nogueira acredita que, no momento atual, os atuais políticos estão desacreditados e encontrarão dificuldades em suas reeleições.

CANDIDATURAS

Mossoró deverá ter entre oito a dez candidatos a deputado estadual, nas eleições de 2018. Essa realidade é negativa para os atuais deputados que foram eleitos em 2014 com votações expressivas recebidas no município e que terão de buscar votos em outros lugares.

APOIO

Em determinado momento da campanha de Robinson Faria ao governo do Estado o ex-prefeito Francisco José deu importante contribuição política, colocando a estrutura da prefeitura de Mossoró à disposição do candidato que recebeu expressiva votação na cidade.

DESLIGAMENTO

Durante a sucessão municipal de 2016 os dois entraram em choque e romperam não reatando mais as ligações políticas. Nesta semana, Francisco selou o afastamento político definitivo com o pedido de desfiliação do seu grupo do PSD, partido do governador Robinson.

CANDIDATURA

Embora mergulhado no processo político, o ex-prefeito Francisco trabalha uma candidatura a deputado estadual. Tem mantido contatos nesse sentido, de maneira discreta e tanto poderá ser ele o candidato ou o pai, ex-deputado Francisco José, que não esconde essa pretensão.

CONGRESSO

O aluno do curso de Medicina da UnP, Nilson Mendes, apresentará resultado de suas pesquisas sobre Síndrome Congênita do Zika e técnicas neurocirúrgicas para cefaleia e dores crônicas em Congressos Médicos na Califórnia, San Diego e Boston, nos Estados Unidos.

LULA

Ao mesmo tempo em que tomou conhecimento que estava sendo denunciado pela sétima vez pelo Ministério Público, Lula foi informado que pesquisa CNT mostrava que continuava sendo o favorito dos eleitores brasileiros, liderando todos os cenários para 2018.

INTERPRETAÇÃO

Os adversários de Lula asseguram que ele não será candidato, com a Justiça julgado célere seus processos para que se torne inelegível por conta da Lei da Ficha Limpa. Os aliados pensam o contrário e consideram que essas ações da justiça funcionam como cabo eleitoral para Lula.

REFORMA

Sem acordo entre os parlamentares, por 238 a favor e 308 contra, a Câmara rejeitou adotar o “distritão” como sistema eleitoral. Como a matéria foi derrotada em primeiro turno, a matéria não pode mais ser discutido este ano no Congresso.

COLIGAÇÕES

Na madrugada, também sem acordo e com baixo quórum no plenário, a sessão foi suspensa sem concluir a votação e, hoje, pela manhã, serão retomados os trabalhos tendo na pauta a proposta central de acabar com as coligações e estabelecer a cláusula de desempenho.